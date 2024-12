Alpe Cimbra-Folgaria dà il via alla stagione sciistica

Pronti, partenza, si scia! Alpe Cimbra-Folgaria & Lavarone inaugura ufficialmente la stagione invernale. Un’apertura completa e nostop fino a marzo dell’intero comprensorio, all’insegna di esperienze nuove e uniche sulla neve, in una delle zone più amate della regione.

Con oltre 100 km di piste, il comprensorio è pronto ad accogliere sciatori di ogni livello, dalle discese nere più tecniche, alle rosse intermedie, fino alle blu perfette per le famiglie.

Ivan Pergher, responsabile commerciale di Folgariaski, osserva: «Riapriamo i battenti dopo la scorsa stagione che è stata decisamente positiva. Abbiamo accolto oltre 500.000 sciatori, di cui il 55% provenienti dall’estero e il 45% dall’Italia, generando un fatturato di oltre 14 milioni di euro per la vendita degli skipass e circa 100 milioni di euro considerando tutto l’indotto sull’intero comprensorio».

Per la stagione 2024/25 il comprensorio risulta all’avanguardia in termini di inclusività: la scuola di sci Scie di Passione, da oltre 15 anni punto di riferimento per l’accessibilità, offre a tutti – anche a chi ha esigenze particolari – la possibilità di divertirsi in sicurezza, seguiti da maestri esperti, in autonomia o insieme ai propri cari.

A tal proposito Stefano Carbone, direttore tecnico della scuola, aggiunge: «Ogni anno dedichiamo oltre 14.000 ore di lezioni a bambini e adulti, adattando i nostri corsi alle diverse esigenze per chiunque desideri vivere l’emozione della montagna. Che si tratti di corsi di 5-10 giorni o lezioni giornaliere i preziosi feedback dei nostri ospiti ci permettono di migliorare costantemente l’esperienza offerta, rendendola accessibile e inclusiva per tutti. In particolare, per gli ospiti con disabilità, offriamo un contatto personalizzato One-to-One prima delle lezioni, per organizzare ogni dettaglio e garantire un’esperienza su misura».