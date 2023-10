Alpitour completa la cinquina di lusso VRetreats con Cervino

L’Hotel Cervino fa il suo ingresso nella collezione VRetreats. Così il brand di hôtellerie di Voihotels, catena alberghiera di Alpitour World completa la cinquina di lusso annunciata a giugno scorso a Firenze.

La stagione delle acquisizioni è stata aperta dall’Hotel Roma, sull’isola di Ortigia, a Siracusa. A Lecce, invece, è entrato in collezione Palazzo Sant’Anna. Verso Olbia, vicino a Capo Ceraso, c’è il Cala Cuncheddi, immerso in un parco di ulivi secolari e alberi di mirto. A Firenze Il Tornabuoni di Firenze, storico albergo in stile rinascimentale.

L’ingresso del 5 stelle VRetreats Cervino, resort sulle Alpi, nel cuore della Valtournenche – uno dei comprensori sciistici più apprezzati in Europa – segna anche il riposizionamento del brand, finora orientato a city hotel e resort di lusso sul mare.

Inoltre, il lusso è un asset particolarmente importante per il Gruppo Alpitour, anche alla luce della recente valorizzazione delle quote dell’azienda controllata da Tamburi Investment Partners Spa. Un processo che potrebbe portare alla vendita del Gruppo turistico – che sta attirando l’attenzione delle principali catene alberghiere mondiali – o alla sua quotazione in borsa.

L’HOTEL CERVINO. L’ultimo ingresso nel portfolio del luxury brand è un cinque stelle di recente realizzazione, situato alle pendici del Cervino con vista sulla “Gran Becca”, tra le più rinomate località turistiche estive e invernali. Il comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt è uno dei più estesi delle Alpi. Si sviluppa su tre vallate e due nazioni, Italia e Svizzera, con oltre 360 chilometri di piste, famoso anche per lo sci di fondo. In estate, oltre all’escursionismo, è possibile praticare trekking, mountain bike e per gli amanti degli sport estremi sono a disposizione parapendio, via ferrata e pareti per l’arrampicata.

Dopo una profonda e recente ristrutturazione terminata nell’autunno 2021, l’Hotel Cervino si presenta oggi come un elegante rifugio, dal design raffinato e in armonia con il panorama e il territorio delle Alpi Valdostane. È connesso all’ambiente da ampie vetrate e terrazze che creano continuità con l’esterno, dove si trovano boschi di larici, un campo da golf e la cresta del Cervino.

L’hotel ha 66 camere divise in superior e deluxe e 10 suite, tra le quali 4 suite Spa. All’offerta si aggiunge il Santus Lounge Bar, cocktail bar con vista, la Buvette alla Buca 9, punto di ritrovo per gli amanti del golf e il ristorante Le Saveur, che propone una cucina tradizionale tipica Valdostana in chiave innovativa. L’hotel dispone poi di una zona benessere di 615 mq, Adara Spa, due piscine, una palestra, una sala polivalente e un negozio in cui poter noleggiare l’attrezzatura sportiva.