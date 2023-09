Alpitour è sul mercato:

Tip si affida a Goldman Sachs

Alpitour World è sul mercato. Con una nota ufficiale, Tamburi Investment Partners Spa – che ne detiene la maggioranza – ha annunciato di aver “dato incarico a Goldman Sachs Bank Europe Se di avviare un processo esplorativo per la valorizzazione delle proprie quote”.

Il processo che potrebbe portare alla vendita del principale Gruppo turistico italiano “prevede l’invio di un teaser a controparti, già individuate, e si articolerà in successive fasi una volta valutate le manifestazioni di interesse che saranno ricevute”.

Tip, nel suo comunicato, riepiloga le caratteristiche, e dunque il valore di Alpitour: polo verticale che ha il suo core business nei brand di tour operating “impiega circa 4mila persone, gestisce 26 alberghi (con Voihotels, ndr), di cui sei 5 stelle lusso, ha una flotta di 15 aerei (Neos, ndr), oltre ad altri quattro in consegna entro il 2024”.

La previsione è di chiudere l’esercizio al 31 ottobre 2023 con un fatturato tra i 2,2 e i 2,3 miliardi di euro e un ebitda tra i 135 e i 145 milioni.

LA STORIA SOCIETARIA: DA ISOARDI A OGGI

Quella che si profila all’orizzonte è l’ennesima evoluzione, a livello societario, del Gruppo fondato a Cuneo nel 1947 da Lorenzo Isoardi. Passato negli anni Novanta in mano agli Agnelli, nel 2012 è ceduto ai fondi Wise Sgr e J. Hirsch & co., a cui si affiancano altri soci tra cui Network Capital Partners. È in questa fase che Gabriele Burgio viene nominato amministratore delegato. Solo nel 2017 Asset Italia, controllata da Tip, ne rileva il 32,67% delle quote, arrivando l’anno dopo a detenerne il 70% in seguito all’acquisizione di quelle di Wise Sgr e J. Hirsch & co. È allora che viene fondata Alpiholding, controllata per il 49,9% da Asset Italia e per la restante parte da altri azionisti, tra cui lo stesso Burgio.

SEMESTRALE TAMBURI: «GRUPPO IN FORTE ASCESA»

Nell’ultima relazione finanziaria semestrale, la merchant bank di Giovanni Tamburi aveva sottolineato “la notevole performance di Alpitour, Gruppo in forte ascesa”, preannunciando “un risultato estremamente positivo per l’anno in corso”.

Il polo Alpi, come scritto a più riprese, ha risalito la china del Covid, effettuando un’importante riorganizzazione che oggi lo vede più efficiente, profittevole e dunque appetibile sul mercato.