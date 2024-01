Alpitour, ecco le otto tappe del Radio Italia Winterland Tour

La Snow Beach Bravo, un’ampia area totalmente dedicata al relax, dove riposare e assistere in pieno comfort alle varie attività in programma nella giornata: è la grande novità del Radio Italia Winterland Tour 2024. Con i due brand Bravo e Neos, Alpitour World si conferma anche quest’anno official partner del grande villaggio turistico invernale itinerante che mixa la musica di Radio Italia con sport e intrattenimento sulla neve, al via il 20-21 gennaio a Gressoney-La-Trinité. Otto le tappe di questa edizione in importanti località sciistiche del nord Italia: dopo Gressoney, 27-28 gennaio La Thuile (Ao), 3-4 febbraio Limone Piemonte (Cn), 10-11 febbraio Bardonecchia (To), 17-18 febbraio Pila (Ao), 24-25 febbraio Madesimo (So), 2-3 marzo Tonale (Bs), 9-10 marzo Folgaria (Tn).

«Il Winterland Tour rappresenta un’ulteriore occasione di rafforzamento della partnership con Radio Italia, con cui facciamo già tante cose insieme, dalle dirette nei villaggi in estate alla musica a bordo dei voli Neos e nei VoiHotels – sottolinea Chiara Bertino, corporate & inter-companies marketing manager – per noi è estremamente interessante portare anche sulla neve quelli che sono i nostri tipici elementi di intrattenimento sulle spiagge. Saremo presenti sia con il brand Neos, rappresentato da un bellissimo gonfiabile di un 787 Dreamliner che atterra sulle piste per attirare gli sciatori, sia con Bravo con la novità della Snow Beach, dove gli sciatori potranno rilassarsi e godersi lo spettacolo. Oltre naturalmente all’animazione Bravo insieme a Sergio Labruna e alle mascotte di Bravo. In ogni tappa è prevista una vacanza in palio e al termine del tour ci sarà l’estrazione finale di una vacanza in Messico».

Organizzato da Radio Italia e prodotto da Roberto Ongaro e William Blake, il Radio Italia Winterland Tour, che conta tra i partner anche Iren, Santero e Tonimer, prevede una rinnovata scenografia e tante nuove attrazioni. Oltre all’animazione del villaggio, che accoglierà adulti e bambini con sfide, giochi, relax e tanto divertimento, Alpitour sarà inoltre presente anche con un photo booth “da cartolina” e un mega mappamondo con cui giocare. Sono previsti anche i Puddle Neos, nuovi giochi da spiaggia e musicali in compagnia delle mascotte di Bravo.

«Il Winterland Tour è a tutti gli effetti un villaggio turistico invernale posizionato direttamente sulle piste da sci – osserva Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale Radio Italia – Un villaggio diffuso con giochi, attività sportive, iniziative, tanta musica e animazione con il nostro Sergio Labruna. Un appuntamento da non perdere, gratuito e accessibile a tutti, dove ci si potrà ricaricare di buona energia e si troveranno tanti gadget e premi. Inoltre, quest’anno la musica di Radio Italia sarà presente anche nell’après ski di alcuni rifugi. Inoltre, sul fronte della comunicazione, per ogni partner abbiamo realizzato dei progetti sul territorio».