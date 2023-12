Alpitour, l’indiana Tbo acquisisce il 100% di Jumbonline

Qualcosa inizia a muoversi in casa Alpitour World, in attesa dell’esito della valorizzazione delle quote avviata dalla Tip di Giovanni Tamburi. La piattaforma globale di origini indiane, Tbo.com, ha firmato l’accordo per l’acquisizione delle attività online dello spagnolo Jumbo Tours Group, la cui attività di dmc rimarrà in capo al Gruppo Alpi.

Nel dettaglio, è stata la controllata di Tbo, Tek Travels Dmcc, a rilevare il 100% delle azioni di Jumbonline Accommodations & Services, puntando così a rafforzare la propria presenza in Europa.

L’attività di Jumbonline consiste nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per grossisti e tour operator, tutti su un’unica piattaforma. Un’avanzata soluzione Api fornisce l’accesso a oltre 120mila hotel, di cui 15mila contrattati direttamente. Altri due i marchi: Jumbobeds, grossista online per agenzie di viaggi, e Jumbotransfers, che offre un’ampia gamma di servizi di trasporto a prezzi vantaggiosi.

«Questa acquisizione ci darà, non solo l’accesso alla clientela di Jumbo, ma anche contenuti di qualità da tutte le principali destinazioni in Europa fino ai Caraibi. Continuiamo ad espandere la nostra presenza a livello mondiale», ha dichiarato Gaurav Bhatnagar, cofondatore e direttore di Tek Travels Dmcc.

Soddisfatto Ginés Martinez, ceo di Jumbo Tours Group, di recente nominato vice presidente per le alleanze globali e gli affari internazionali del Gruppo Alpitour: «Siamo entusiasti di questa partnership e non vediamo l’ora di sfruttare i punti di forza di Tbo nella distribuzione di viaggi in tutto il mondo, in particolare in Medio Oriente e in area Apac. La loro tecnologia, il loro talento e la loro crescita sono stati davvero impressionanti e siamo felici di far parte della famiglia Tbo».

«Crediamo fermamente che questa alleanza abbia un grande potenziale – ha aggiunto Gabriele Burgio, presidente e ceo di Alpitour World – Tbo è un grande partner tecnologico e altamente specializzato nel business online, mentre Jumbo Tours è un grande fornitore di operazioni, contratti, conoscenze locali e rappresentanza nelle destinazioni. Siamo sicuri che entrambe le parti otterranno il massimo da questo progetto comune».

L’operazione, realizzata da Alantra, Escalona & De Fuentes e Andersen, riflette i piani di crescita che Tbo si è prefissata a livello globale, incrementando gli investimenti con la costante ricerca di partnership simili per espandersi e migliorare l’esperienza dei clienti.