Alpitour pioniere in Colombia:

villaggio Bravo e volo diretto

Alpitour World non si smentisce e, da leader qual è, si conferma pioniere di nuove mete turistiche. E così, alla vigilia della fiera di Rimini, annuncia urbi et orbi una grande novità, già spoilerata dal suo presidente Gabriele Burgio: lo sbarco in Colombia, unico Paese sudamericano ad affacciarsi su Mar dei Caraibi e Pacifico. Un gioiello inesplorato per il mass market dove, dal prossimo inverno, saranno aperte nuove strutture firmate Bravo ed Eden Viaggi.

Dal 22 dicembre aprirà le sue porte il Bravo Decameron Barù, non molto distante dalla città di Cartagena e dal suo aeroporto, tra spiagge di corallo bianco e l’incantevole mare della penisola di Barù, circondato dalla giungla tropicale. Il villaggio, in stile caraibico, dispone di 366 camere con vista mare o giardino, suddivise in standard, standard plus e ocean front plus. L’offerta gastronomica si compone di un ristorante principale con servizio a buffet, il Portonao, e tre à la carte con altrettante proposte – pesce, cucina italiana e orientale – aperti per cena e su prenotazione, ai quali si aggiunge il Club Playa Puntilla, sulla spiaggia. Ad arricchire l’offerta due campi da tennis, la palestra, un campo da beach volley, un’area giochi per bambini con le attività Bravo Bimbo e una zona Spa. Ampia la gamma di escursioni – acquistabili sia pre partenza, sia in loco – tra cui le Isole del Rosario e il Tour di Santa Marta.

Nella città di Cartagena Alpitour World sarà, invece, presente con le nuove proposte Eden Viaggi, tra cui l’Hotel Caribe by Faranda Grand, struttura storica risalente al 1946 nel quartiere Bocagrande, e gli hotel Casa La Factoria by Faranda, Casa La Mantilla by Faranda e Bantu by Faranda, tutti situate nel centro storico di Cartagena, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

La città, tra le più affascinanti della Colombia, si divide in tre grandi aree: la zona moderna, quella coloniale e il quartiere di Getsemani che, con la sua vibrante vita di strada e la ricca eredità culturale, incarna la vera anima di Cartagena.

La destinazione sarà collegata, sempre dal 22 dicembre, dal volo diretto Neos da Milano Malpensa a Punta Cana e Cartagena, con partenza la domenica. Questa tratta va ad arricchire la programmazione della compagnia aerea del Gruppo Alpitour e servirà anche tutti coloro che saranno diretti a Miches, dove aprirà i battenti il Viva Miches by Wyndham, commercializzato in esclusiva da Alpitour World con il brand Bravo. La nuova struttura si unisce alle altre già esistenti in Repubblica Dominicana.

Foto da ufficio stampa.