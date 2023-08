Alpitour promette alle agenzie di viaggi premi fino a 10mila euro

Spinta sulle vendite attraverso le agenzie di viaggi per Alpitour World. Il Gruppo ha fatto scattare a inizio agosto – in concomitanza con l’avvio del quarto trimestre dell’esercizio commerciale – nuove iniziative per sostenere il canale con un sistema di over commission valido sino a fine ottobre 2023 e tarato sui tre diversi pillar (Mainstream, Specialties & Goal Oriented, Seamless & No Frills). In particolare, riguardo alla programmazione di linea, è stata lanciata “A tutto Specialties” per permettere alle adv di accrescere ulteriormente la redditività derivante dalla vendita dei pacchetti Turisanda 1924, Presstour e Made, con premi che possono arrivare a 10.000 euro.

L’obiettivo è accompagnare il mercato nei prossimi mesi, sostenendo la coda estiva e l’avvio della stagione invernale: a questo proposito, entro fine agosto sarà disponibile su EasyBook e dunque confermabile l’intera programmazione, con la totalità di destinazioni e strutture prenotabili.

Intanto, i primi dati comunicati da Alpitour evidenziano un trend molto positivo, con una crescita del 130% sui volumi. Rispetto al 2022 il mercato riconferma, dunque, l’opportunità dell’advance booking per prenotazioni che stanno riguardando tutte le mete e tutti i mesi di partenza.

«Le vendite con partenze da novembre in poi stanno dando ottimi segnali, e non soltanto durante il periodo delle festività – afferma Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour Spa – È una riconferma della logica di advance booking per la totalità delle destinazioni di medio e lungo raggio, con volato charter e di linea. Un trend che ci confermano anche gli oltre 1.100 agenti di viaggi incontrati durante le 31 tappe del roadshow Specialties organizzato nel mese di luglio per presentare le prime novità della stagione 2023/24».