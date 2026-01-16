Alpitour, torna lo spot anti cliché “Luoghi comuni cercasi”

16 Gennaio 09:05 2026

Alpitour torna on air con la campagna “Luoghi comuni cercasi”. Attraverso gli spot, il brand racconta con ironia come una vacanza Alpitour vada ben oltre i classici cliché: un invito a sfatare gli stereotipi legati alla vacanza in villaggio e valorizzare l’esperienza in chiave contemporanea.

Quello messo in campo da Alpitour è un investimento importante, per una campagna che mira a raggiungere sempre più italiani e imprimere un’ulteriore accelerazione in termini di consideration grazie a una presenza continuativa e massiva nei periodi chiave dedicati alla scelta delle vacanze. Un piano media da oltre 5 milioni di euro e una programmazione on e offline dal 18 gennaio fino a giugno 2026. L’anteprima della campagna, focalizzata sul target famiglia, è già on air sulle principali emittenti tv.

«Con questa campagna vogliamo continuare a innovare il linguaggio del turismo organizzato, puntando su creatività e autenticità. Il nostro obiettivo è rafforzare la relazione con i viaggiatori, raccontando il valore distintivo di Alpitour attraverso contenuti capaci di sorprendere e coinvolgere, con toni divertenti. Abbiamo investito in modo significativo per garantire una comunicazione di impatto, che consolidi la leadership del brand e apra nuove prospettive di crescita», commenta Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer.

Anche in questi nuovi flight, il protagonista sarà un vacanziere pronto a mettere in discussione falsi miti sulle vacanze in villaggio: dagli animatori, al buffet, allo stare sempre e solo chiusi in villaggio, fino allo sport. Messaggi chiari e diretti, pronti a raccontare agli spettatori che in realtà la vacanza con Alpitour è tutt’altro che un luogo comune e, proprio come per lo scorso anno, tutta la filosofia della campagna sarà raccontata e racchiusa nella line “nei villaggi Alpitour trovi proprio tutto, tranne i luoghi comuni”. Al pubblico, quindi, non resta che partire e scoprire cosa significa vivere una vacanza con Alpitour.

Lo spot, nato da un’idea creativa di Tbwa\Italia, con la produzione di Withstand e regia di William9, sarà disponibile nei formati video da 30” e 15”.

Qui la landing della campagna “Luoghi comuni cercasi”.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour
