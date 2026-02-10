Alpitour, trent’anni di Bravo (con il concorso Golden Holidays)

Bravo, brand di viaggio di Alpitour World, compie 30 anni. Un traguardo importante, che celebra un percorso costruito ascoltando generazioni di viaggiatori e interpretando la loro idea di vacanza.

Per celebrare questo anniversario, Bravo ha creato Golden Holidays, un concorso dedicato a tutti coloro che continuano a scegliere le sue proposte: prenotando una vacanza estiva in un villaggio Bravo, tra il 1° maggio e il 30 settembre 2026, sarà possibile vincere una delle cinque “Golden Holidays” presso il Bravo Salalah Rotana, nell’affascinante Oman, con partenza da Milano Malpensa il 26 marzo e rientro il 03 aprile 2027 (date soggette a riconferma).

«Il primo villaggio Bravo aprì in Tunisia nel 1996 con un’idea semplice, ma ambiziosa: rendere la vacanza un momento autentico di condivisione, energia, divertimento e leggerezza con amici e famiglia. Da allora, siamo cresciuti fino a diventare una realtà globale con 52 strutture in 18 Paesi nel mondo. Oggi, una prenotazione su due è scelta proprio da famiglie, un segno di fiducia che ci rende orgogliosi», ha commentato Tommaso Bertini, corporate chief marketing officer di Alpitour World.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bravo