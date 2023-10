Alpitour, Utravel si evolve e lancia i Naoclub

Utravel è nata quattro anni fa come corporate startup di Alpitour World e dallo scorso inverno è diventata una società benefit. In questi anni non ha mai smesso di crescere sia a livello di proposte, sia di fatturato e per il prossimo autunno è pronta a offrire a tutti i suoi clienti un nuovo prodotto: il Naoclub – Not An Ordinary Club, disponibile anche sul portale Eden Viaggi.

Questo nuovo progetto è l’evoluzione dello Utravel Club, in primis si amplia il target a cui sarà dedicato: infatti, non sarà più solo rivolto agli under 30, ma avrà un range di età compreso tra i 18 e i 39 anni. L’obiettivo principale è quello di far vivere l’hotel come punto di incontro di tutti i viaggiatori e, al contempo, come base di partenza per tutte le avventure da vivere per conoscere autenticamente la destinazione, come dei veri locali.

Tutto questo sarà possibile soprattutto grazie alla figura del Coach – evoluzione del Guru degli Utravel Club – molto spesso riferimento locale e cresciuto nel luogo, che sarà il punto di contatto per tutti i partecipanti, a completa disposizione per fornire consigli, organizzare momenti di incontro e condivisione di esperienze grazie alle quali, con il coinvolgimento di fornitori locali, far anche scoprire la meta in tutta la sua autenticità e unicità.

I Naoclub saranno disponibili e prenotabili sul sito web di Utravel a partire da novembre 2023. Ma un’altra novità riguarda il fatto che saranno venduti anche sulla piattaforma di Eden Viaggi, brand Alpitour World destinato a un pubblico smart che vuole viaggiare leggero, e da ottobre saranno inseriti anche sui loro cataloghi.

Le destinazioni Naoclub 2024 che verranno vendute anche tramite il portale di Eden Viaggi sono: Fuerteventura, che farà da progetto pilota, Cuba, Repubblica Dominicana, Messico, Egitto, Kenya, Zanzibar, Grecia, Spagna e infine Italia.

A queste vanno ad aggiungersi altre destinazioni che saranno vendute solo sul sito Utravel: New York, Brasile, Madagascar, Marocco, Giordania, Maldive e gli Short Club di 3 giorni a Barcellona, Berlino e Napoli.

Tra i servizi a disposizione dei Naoclub di Utravel vi è anche l’app mobile del brand dove, da 15 giorni prima della partenza, una volta effettuata la prenotazione i “Naotraveler” potranno comunicare tra di loro e con il Coach, conoscendosi e prenotando le esperienze con un semplice click, rendendo l’esperienza di viaggio più coinvolgente ancora prima di partire.

Un’innovazione, quella dei Naoclub, che conferma il costante processo di crescita di una società che nel 2023 ha fatto viaggiare circa 10mila persone e che guarda al 2024 con tante ambizioni e nuovi obiettivi: una progressiva internazionalizzazione, in linea con le caratteristiche della nostra filosofia, toccare quota 16mila clienti che viaggiano con Utravel di cui 12mila nei Naoclub.