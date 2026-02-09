Alpitour, vola il fatturato:

«Già 800 milioni di euro»

Partenza sprint quest’anno per il Gruppo Alpitour che già viaggia, tra inverno ed estate 2026, con performance record, pari a circa 800 milioni di euro, vale a dire qualcosa come 70 milioni in più rispetto al 2024/25; frutto di una offensiva operativa a tutto campo come ci spiega Alessandro Seghi, direttore commerciale trade: «Numeri che premiano la nostra strategia improntata su un arricchimento della programmazione in termini di strutture per quasi tutte le destinazioni di corto raggio, e quindi in Italia, Grecia, Turchia, Cipro, Baleari».

Un’implementazione articolata e declinata con prodotti di altissima qualità, su brand di riferimento come Bravo, Francorosso. «C’è poi il cospicuo investimento su Eden Viaggi attraverso una campagna promo-pubblicitaria molto interessante, avviata dai primi di febbraio, con una scontistica sui pacchetti volo+soggiorno che arriva fino a 300 euro, da aprile fino a ottobre – continua Seghi – Un’operazione costruita con il preciso intento di spostare il cliente da logiche di acquisto vacanze con le modalità di disintermediazione a quelle di un turismo organizzato attraverso la rete agenziale, con la speranza che le adv non facciano poi il depackaging».

Inoltre, rincara Seghi, «abbiamo poi inserito delle formule assicurative per le agenzie di viaggi per garantire il mantenimento della loro provvigione in caso di cancellazione del cliente e abbiamo ancora in essere una campagna trade di extra-commission rivolta a tutte le agenzie che vendono prodotti Eden Viaggi. Tutti sforzi con i quali intendiamo supportare la crescita di questo brand che già viaggia, su base annua, a un +30% che è il tasso di crescita più elevato tra i vari brand del Gruppo».

SVILUPPO APP

Per Seghi si tratta di un passaggio cruciale perché «con queste iniziative siamo diventati più flessibili, più convenienti per la clientela e più remunerativi per la rete agenziale, che sono poi le leve che consentono di sostenere al meglio le vendite. Poi ci sono le novità di prodotto che riguardano Turisanda e le programmazioni sul lungo raggio. In altre parole abbiamo allargato la nostra programmazione su ogni singola destinazione. Stiamo arricchendo i prodotti da mettere sullo scaffale delle agenzie, da quelle più economiche a quelle del segmento luxury».

Riguardo l’assistenza alla clientela, Seghi ha illustrato gli sforzi mirati del Gruppo: «Stiamo continuando a sviluppare le nostre app, accompagnando il cliente dal momento dell’acquisto del nostro prodotto fino al suo rientro. Stiamo implementando i servizi da remoto e abbiamo attivato il percorso del piano loyalty sia per il cliente che per il trade, al quale sono legati diversi vantaggi dal punto di vista economico per entrambi i nostri interlocutori».

I PREVENTIVI DIGITALI

C’è poi una novità rilevante nelle relazioni con le adv partner: «Abbiamo messo a punto i preventivi digitali che in fase di pre-acquisto permettono all’agenzia di proporre soluzioni più chiare, e co-brandizzate, ovvero far vedere al cliente i propri marchi insieme a quelli de nostro Gruppo – spiega Seghi – Si tratta di un completamento nelle operazioni di multicanalità, ovvero arrivare al cliente sempre attraverso il trade che non perde la sua identità, il suo marchio, la sua insegna. A tal proposito ci sono buone sensazioni per l’advanced booking, con una crescita del +9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un avvio di stagione molto soddisfacente che vede tra le destinazioni più brillanti il Mare Italia – che non ci aspettavamo così performante visto l’andamento dello scorso anno – il nord Africa, l’east Africa con Tanzania e Kenya, al punto che per queste due mete stiamo incrementando la nostra capacità aerea. Un po’ sottotono risultano l’America e la Grecia; quest’ultima sta andando molto a rilento. Ma in generale questo andamento è legato al fatto che, calendario alla mano, quest’anno la Pasqua è molto lontana dai ponti e quindi lo stesso prodotto Mare Italia ha ripreso una certa verve in termini di prenotazioni».

IL ROADSHOW “CONDIVIDERE”

A completamento delle operazioni in atto con il trade, Seghi si è soffermato sull’impegnativo roadshow Condividere: «Si tratta di 45 tappe in tutta Italia, che faremo nell’arco di 20 giorni, con presentazioni delle nostre offerte, che vede impegnata tutta la nostra forza vendite. Abbiamo poi in essere dei sistemi di incentivazioni su base quadrimestrale, che riguardano le campagne promo di Alpitour e Eden e infine ci sono i piani loyalty, quello legato al trade con i preventivi digitali e quello rivolto alla clientela con la scontistica che stanno già dando ottimi risultati. Tutto di buon auspicio nonostante le turbolenze in atto nel mondo», conclude.