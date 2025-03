Alpitour World a Bmt 2025 con la new entry VRetretas di Matera

Al via la Bmt di Napoli 2025, che tra gli espositori vedrà presente anche Alpitour World, all’interno del Villaggio Astoi al Padiglione 5 della Mostra d’Oltremare.

L’operatore, a Napoli, offre un focus su Palazzo Gattini, il nuovo cinque stelle che va ad arricchire la collezione VRetreats, parte di Voihotels della divisione hôtellerie di Alpitour World.

L’hotel, che guarda dall’alto la bellissima Matera e i suoi sassi, non poteva essere scelta più giusta per una linea dedicata agli amanti del lusso, ma anche dell’arte, della storia e della cultura made in Italy.

Nata nel 2021 oggi VRetreats si rivolge al mercato internazionale (90% della clientela) e premium nazionale, ha nove hotel di charme e dimore storiche presenti lungo tutto il territorio italiano. La collezione ha chiuso il 2024 con oltre 70 milioni di euro di fatturato e riveste un ruolo chiave nello sviluppo strategico dell’incoming del Gruppo. Insieme a Voihotels ha realizzato 202 milioni di fatturato nel 2024 e registrato 1,6 milioni di presenze.

Antica dimora dei Conti Gattini, l’hotel di Matera, dopo un accurato lavoro di restauro, nel 2008 è stato trasformato in un hotel, conservandone lo splendore e donando nuova vita ai singoli ambienti grazie alla ricercatezza e alla cura dei dettagli. La struttura offre 20 camere, tra suite, junior suite e deluxe, oltre a una suite con piscina privata posta su una terrazza che si affaccia sulla Murgia materana. All’interno, luci soffuse invitano a rallentare i ritmi, creando atmosfere intime; i materiali e l’arredamento sono stati realizzati dai migliori artigiani locali che con le loro opere hanno contribuito ad impreziosire l’intero hotel.

Il mazzaro, pietra locale, utilizzata per i rivestimenti interni, avvicina gli ospiti alla materia, riportando alla mente la storia degli antichi quartieri della città di Matera. A completare l’offerta, una Spa con piscina e area massaggi posta nell’area del palazzo in cui si trovano grotte e cisterne scavate nella pietra, il ristorante “Le Bubbole” con cucina regionale e il Duomo Café, nella centrale Piazza Duomo. Per ospitare eventi privati, un Roof Garden e una piccola chiesa adiacente all’hotel, in passato cappella privata della famiglia Gattini.

«L’ingresso di Palazzo Gattini nella collezione VRetreats sottolinea il nostro impegno a valorizzare le gemme del nostro Paese, come Matera – afferma Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels – La nostra missione è quella di offrire un’esperienza autentica di lusso, che si traduce in un’accoglienza calorosa e in un’immersione profonda nella cultura e nella bellezza locale. Facciamo parte dell’unico Gruppo italiano con una filiera integrata e insieme a Neos, compagnia aerea anch’essa parte di Alpitour World, vogliamo essere una chiave d’accesso per scoprire l’Italia in tutte le sue sfumature, affiancando alle destinazioni più note le città meno conosciute, ma altrettanto ricche di storia e fascino».

A proposito di Neos, la compagnia arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York Jfk a Bari Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre. Un collegamento, operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, che si aggiunge a quattro frequenze per Milano e due per Palermo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour World