Alpitour World completa la migrazione al cloud

Continua a investire in tecnologia Alpitour World, anche grazie alla spinta di Kyndryl, fornitore di servizi tecnologici aziendali mission-critical, che ha annunciato il completamento della modernizzazione It e della migrazione al cloud per il Gruppo torinese, con il trasferimento dei carichi di lavoro core mainframe dell’azienda sulla piattaforma cloud Amazon Web Services (Aws).

Questo traguardo rappresenta la fase culmine di un percorso di trasformazione cloud iniziato nel 2023 e si basa sulla lunga collaborazione tra Alpitour World e Kyndryl. «L’evoluzione del nostro core It è un passaggio fondamentale nel supportare le ambizioni di crescita del Gruppo e continuare a innovare il nostro modello di business – ha dichiarato Francesco Ciuccarelli, chief innovation & technology officer di Alpitour World – La modernizzazione dei nostri carichi di lavoro mainframe, ultimo tassello del nostro Journey to Cloud, ci ha permesso di accelerare la trasformazione, mantenendo alti standard di affidabilità e continuità operativa».

L’iniziativa si è concentrata sui sistemi informativi, con particolare attenzione al passaggio dal mainframe, storicamente al centro delle operazioni aziendali critiche. La transizione a un’architettura cloud-native ha permesso al cliente di superare i limiti delle piattaforme legacy adottando un modello più flessibile e scalabile, integrato senza soluzione di continuità con servizi digitali avanzati.

La migrazione delle applicazioni mainframe su Cloud Aws è stata completata in 16 mesi e ha garantito la piena continuità operativa, creando le condizioni per favorire ulteriori iniziative di innovazione sia dal punto di vista infrastrutturale, sia nell’evoluzione del portafoglio di servizi digitali di Alpitour World. «Supportare i clienti nella modernizzazione del loro ambiente It è centrale per il business di Kyndryl – ha affermato Luca Missagia, vice president customer unit North Lead di Kyndryl – Per Alpitour World abbiamo realizzato una migrazione completa dei carichi di lavoro mainframe su Cloud Aws. Modernizzando l’infrastruttura core, abbiamo ridotto la complessità operativa, aumentato l’agilità e trasformato un ambiente legacy rigido in una base scalabile per l’innovazione futura».