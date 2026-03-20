Alpitour World e Radio Italia insieme anche nell’estate 2026

Si rinnova la partnership tra Alpitour World e Radio Italia anche per la stagione estiva 2026: divertimento, musica, dirette radio e appuntamenti live in 5 strutture a firma Bravo e Voihotels.

Radio Italia, infatti, sarà presente, dal 7 al 12 giugno, al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh (Egitto); dal 29 giugno al 4 luglio, al Bravo Baia di Tindari (Sicilia, Messina); dal 6 all’11 luglio, al Voi Arenella Resort (Sicilia, Siracusa); dal 20 luglio all’1 agosto, al Voi Tanka Village (Sardegna, Villasimius); dal 31 agosto al 5 settembre, al Bravo Alimini (Puglia, Alimini). Previsti dj set a cura di Radio Italia, intrattenimento ed esibizioni live, contenuti esclusivi sul sito radioitalia.it e sui canali social dell’emittente.

Neos, la compagnia aerea di Alpitour World, accompagnerà i conduttori della Radio, gli artisti e gli ospiti con volo diretto da Milano Malpensa: a bordo sarà disponibile la playlist di Radio Italia, per garantire un intrattenimento musicale di qualità durante il viaggio. Le note di Radio Italia, inoltre, accompagneranno gli ospiti Bravo all’interno di tutti i villaggi nel mondo grazie alle speciali playlist curate dalla stessa radio.

Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing office Alpitour World, ha dichiarato: «La collaborazione con Radio Italia, che prosegue ormai da molti anni, rappresenta per noi un valore aggiunto essenziale nell’arricchire l’esperienza dei nostri ospiti. Il connubio tra intrattenimento, musica e momenti di condivisione è diventato un segno distintivo delle nostre estati. Per il 2026 abbiamo scelto di ampliare ulteriormente il progetto includendo, per la prima volta, una tappa internazionale a Sharm El Sheikh».

Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale Radio Italia: «Per Radio Italia, è un piacere rinnovare e ampliare la collaborazione con Alpitour World. L’estate è da sempre il momento ideale per vivere la musica insieme e, anche per il 2026, saremo presenti nei villaggi con dirette, dj set ed esibizioni live per accompagnare gli ospiti».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour World