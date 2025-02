Alpitour World, Seghi: «Vendite di aprile al +70%»

Se il buongiorno si vede dal mattino quello di Alpitour World è iniziato sotto i migliori auspici, come evidenzia il direttore commerciale Alessandro Seghi incontrato alla Bit: «L’ultimo trimestre monitorato, ovvero quello da novembre 2024 a gennaio 2025, ha registrato un incremento nelle vendite del +18% su base annua, pari a circa 40 milioni di euro in più. Una delle migliori performance di questo periodo».

Certamente un buon viatico per la stagione che vede l’operatore impegnato a presidiare il mercato con importanti novità di prodotto: «Abbiamo ampliato molto l’offerta Eden Viaggi, abbiamo rafforzato la linea Ciaoclub con circa 30 strutture su altrettante destinazioni. E poi contiamo nuovi prodotti come il villaggio Bravo a Kos, in Grecia, e diversi itinerari inseriti nel programma Voyager. Abbiamo “toccato” tutto ciò che riguardava il corto, medio e lungo raggio con tutti i nostri brand. Questo perché lo scorso anno si è concluso con ottimi risultati dovuti, non solo all’advanced booking, ma a pura crescita su quasi tutti i prodotti. Tra le destinazioni più performanti, c’è l’Egitto con il Mar Rosso con un +57% di vendita. Su questo fronte, stiamo facendo un gran lavoro di squadra con la nostra compagnia aerea Neos per mettere in pista più voli possibili per intercettare questa domanda fortissima. Sorprendente il buon avvio del Mare Italia, trainato dalle prenotazioni anticipate».

C’è poi l’opportunità degli imminenti ponti d’oro che Alpitour World ha ribattezzato Ferraprile: «Sulle vendite del mese di aprile siamo al +70% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Gettonate quasi tutte nostre mete di punta, in particolare Zanzibar che abbiamo deciso di tenere aperta sino alla fine di aprile, allungando la sua stagione. Stanno andando bene anche gli Usa, l’Oman, l’Oriente. Ovviamente ci attendiamo un rallentamento a maggio, solitamente bassa stagione sul corto raggio, ma al momento anche su questo mese siamo al +13%. In dirittura d’arrivo le campagne di comunicazione e incentivazioni per il trade a fine febbraio, per poi ripartire con altre promozioni sempre mirate alla rete agenziale dal 1° marzo fino a giugno».

In questa effervescenza operativa anche la relazione con le agenzie di viaggi sta cambiando alcuni parametri, con nuovi modelli di assistenza, anche sfruttando l’intelligenza artificiale, come osserva Seghi: «Il rapporto con il trade resta stabile sui meccanismi che sono prevalentemente di stampo relazionale ed economico. Noi stiamo lavorando, sfruttando anche l’Ai, per cercare di essere efficienti ed efficaci nelle attività di preventivazione, di quotazione, di risposta e vicinanza con le agenzie, al di là di quello che viene fatto dalla forza vendite day by day; ma anche con i webinar, i fam trip e incontri di formazione. Proprio quest’anno riprenderemo gli appuntamenti con la formazione tecnica per 400 agenzie di viaggi, ovvero un aggiornamento sui nostri sistemi informatici e quindi sulla parte di tailor made, avendo sviluppato nuove modalità di pacchettizzazione. Faremo poi dei webinar dedicati a singoli network, piccole reti. In altre parole saremo ancora una volta al fianco di tutte le agenzie partner per Condividere – riprendendo il titolo del nostro roadshow in 47 tappe in tutta Italia e Svizzera – un percorso commerciale che veda tutti vincenti e convincenti».