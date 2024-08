Alta Velocità: via libera a 9 miliardi per la Salerno-Reggio Calabria

Tokyo, viaggio nel futuro tra capsule hotel e robot al ristorante Tradizioni millenarie e innovazione futuristica si intrecciano in Giappone e soprattutto nella sua capitale, Tokyo, considerata una delle mecche dell’alta tecnologia. E la città ricambia la fiducia accordatale proponendo sempre... The post Tokyo, viaggio nel futuro tra capsule hotel e robot al ristorante first appeared on ViaggiOff.

A settembre Zurigo capitale del design: parola d’ordine “good news” A settembre Zurigo sarà la capitale della creatività: torna dal 12 al 29 settembre Zurich Design Weeks. La città elvetica si trasforma nell’hub internazionale del design, ospitando i protagonisti di... The post A settembre Zurigo capitale del design: parola d’ordine “good news” first appeared on ViaggiOff.

Il gusto creolo delle Seychelles: la ricetta della salsa piccante “lasos piman” L’estate sta finendo. In Italia, ma non altrove, si sa. L’autunno alle porte – e in particolare ottobre e novembre – è stagione propizia per un viaggio alle Seychelles. In... The post Il gusto creolo delle Seychelles: la ricetta della salsa piccante “lasos piman” first appeared on ViaggiOff.