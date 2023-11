Alto Adige, al via il 2 dicembre la stagione bianca in Valle Aurina

La Valle Aurina, con i suoi quattro comuni (Campo Tures, Valle Aurina, Selva dei Molini e Predo), è pronta a inaugurare la stagione sciistica sabato 2 dicembre.

Il primo weekend di dicembre, gli 86 km di piste e i 21 moderni impianti di risalita della Skiworld Ahrntal saranno pronti ad accogliere tutti gli appassionati dello sci; piste con difficoltà diverse, distribuite nei comprensori di Speikboden, Klausberg Skiarena, Riva di Tures e Rio Bianco, cabinovie che arrivano fino a 2.550 metri di altitudine e impianti di risalita capaci di trasportare più di 12mila persone all’ora.

Nel periodo prenatalizio negli impianti Skiworld Ahrntal si potrà sciare a metà prezzo con il buono skipass -50% disponibile nelle strutture ricettive che partecipano alla iniziativa.

Ma non solo, la valle con i suoi comuni ha molto altro da offrire a chi la sceglie per le vacanze: 164 malghe e 850 km di sentieri per scendere in slittino, fare trekking, ciaspolare, o godersi il panorama.

In particolare, il periodo dell’Avvento è molto sentito in Alto Adige e numerosi sono gli appuntamenti proposti; tra questi, la foresta incantata alle cascate di Riva, evento che si svolge tra le cascate ghiacciate ai piedi di Capo di Cristo a Tures e accoglie i visitatori con musica natalizia tra i boschi, o la festa dei Krampus in Valle Aurina, l’8 dicembre, oppure l’Avvento a San Giovanni con un piccolo mercatino di Natale; per gli sportivi, invece, da non perdere il queens of Goasleitn, la gara di slalom femminile della Coppa Europa.