Altolà del Nepal: “L’Everest? Solo per scalatori esperti”

Only the best. Il Nepal – scrive L’Echo touristique – punta a inasprire le condizioni imposte agli scalatori che vogliono raggiungere l’Everest, che con i suoi 8.849 metri è la montagna più alta del mondo: per tentare l’impresa devono essersi già inerpicati su una vetta del Paese di almeno 7000 metri di altitudine. Il Nepal ospita otto delle dieci vette più alte della terra, oltre a 462 cime inviolate di alta quota.

L’Everest attira ogni stagione sempre più scalatori, dagli esperti ai principianti in cerca di emozioni forti, al punto che alcuni stretti passaggi sono bloccati da colli di bottiglia umani che mettono a repentaglio la sicurezza di tutte le cordate. Secondo l’Ente del turismo nepalese, nel 2025 il Paese è stato visitato da oltre 1,1 milioni di visitatori internazionali.

«La norma mira a riservare l’Everest agli scalatori più esperti e, auspicabilmente, a ridurre gli incidenti in alta quota – spiega Himal Gautam, funzionario del ministero del Turismo nepalese – Queste restrizioni diversificano le vette accessibili agli scalatori e contribuiscono così all’economia di altre valli».

Dopo il via libera della Camera bassa del Parlamento, il disegno di legge del governo deve ora essere approvato dalla Camera dei Rappresentanti prima di poter entrare in vigore. Do sicuro non potrà già essere applicato nella prossima stagione alpinistica primaverile.

Mingma Sherpa, responsabile di una delle principali organizzazioni di spedizioni alpinistiche del Nepal, ha accolto con favore la decisione: «Una misura positiva che promuoverà gli alpinisti esperti e renderà l’Everest più sicuro».

Lukas Furtenbach, a capo dell’omonima azienda austriaca, ha elogiato l’intenzione, ma ha messo in discussione i criteri di ammissibilità: «In che modo la scalata di una singola vetta di 7.000 metri qualifica per salire sull’Everest? Chi ha scalato le altre sette vette di 8.000 metri n Nepal e innumerevoli vette di 7.000 metri fuori dal Paese non sarebbe più qualificato?».

La proposta di legge richiede inoltre agli scalatori di essere in possesso di certificati sanitari, ma elimina il deposito rimborsabile di 4.000 dollari precedentemente richiesto impedire l’abbandono di rifiuti lungo il percorso verso la vetta. Ora gli scalatori dovranno contribuire a un fondo che finanzierà la pulizia dei pendii dell’Everest e il personale locale impiegato dalle squadre di scalatori.