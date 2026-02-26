Amadeus acquisisce l’azienda Ai-first SkyLink

Amadeus acquisisce SkyLink, azienda tecnologica Ai-first con sede a New York, specializzata nell’orchestrazione e nell’automazione conversazionale.

Fondata con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei viaggi aziendali, SkyLink ha sviluppato un’architettura Ai proprietaria e un motore di orchestrazione multilivello progettato per integrarsi in modo semplice e trasparente nelle piattaforme di chat. In questo modo, i viaggiatori possono prenotare voli e hotel in modo semplice e intuitivo in pochi secondi, mentre le aziende possono beneficiare di significativi riduzioni dei costi e di un aumento della produttività, in quanto i loro dipendenti avranno più tempo a disposizione per occuparsi di attività ad alto valore aggiunto.

In un contesto in cui si sta passando dalla fase di sperimentazione all’adozione dell’intelligenza artificiale, questa acquisizione rafforza ulteriormente la strategia di Amadeus, volta a implementare casi d’uso dell’intelligenza artificiale che apportino un valore significativo al settore dei viaggi, basati sulla scalabilità e sulla realtà operativa e che sfruttino la lunga esperienza di Amadeus nell’applicazione dell’intelligenza artificiale per ottimizzare le operazioni di viaggio.

In linea con questa strategia, Amadeus sta progressivamente dotando i propri prodotti di livelli conversazionali basati sull’intelligenza artificiale che aiutano i dipendenti dei propri clienti ad accedere più facilmente alle informazioni e a sfruttare appieno le funzionalità esistenti. Il framework Ai-native di SkyLink va a completare la presenza globale, la solida tecnologia, la suite di Api e l’esperienza consolidata nel settore di Amadeus. Operando in oltre 190 mercati ed elaborando miliardi di richieste di ricerca e milioni di transazioni di viaggio ogni giorno, Amadeus può applicare l’intelligenza artificiale in modo affidabile e su larga scala, supportando interazioni più pertinenti ed efficienti con i viaggiatori.

Un vantaggio immediato e tangibile di questo accordo per i viaggiatori è la tecnologia complementare di SkyLink che supporta le esigenze in continua evoluzione del mondo delle travel management company. Ciò migliorerà e amplierà le potenzialità delle soluzioni Amadeus per i viaggi aziendali, espandendo la già solida base di clienti Amadeus nel Nord America.

Nel tempo, Amadeus amplierà queste funzioni conversazionali basate sull’intelligenza artificiale anche ad altri ambiti, come le compagnie aeree, gli aeroporti, il settore alberghiero e l’intero ecosistema dei viaggi. Luis Maroto, presidente e ceo di Amadeus, ha dichiarato: «La nostra tecnologia è profondamente integrata nel settore dei viaggi, collegando sistemi e flussi di lavoro sviluppati nel corso di decenni. Combina affidabilità di livello industriale, resilienza operativa e approfondimenti basati sui dati che ci consentono di implementare l’intelligenza artificiale in ambienti di produzione reali a livello globale».