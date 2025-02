Amadeus-Microsoft, partnership più forte su cloud e Ai

Amadeus consolida la partnership strategica con Microsoft per continuare a promuovere l’innovazione nella travel industry. Questa nuova partnership – la prima è stata siglata nel 2021 – testimonia i continui progressi di Amadeus nel percorso verso il cloud, e dimostra la sua ambizione nel fornire prodotti innovativi al settore dei viaggi con le soluzioni di intelligenza artificiale dell’azienda Usa con sede a Redmond, nello Stato di Washington.

La partnership tra Amadeus e Microsoft ha molteplici aspetti e ha già raggiunto traguardi significativi. Per quanto attiene al cloud, Amadeus ha migrato il 40% delle sue applicazioni sul cloud pubblico ed è stata in prima linea nella sperimentazione e nell’adozione di innovazioni con Microsoft.

Per quanto riguarda lo sviluppo di innovazioni, Amadeus introdurrà sul mercato nuove soluzioni basate sull’Ai, in grado di migliorare la collaborazione, di incrementare l’efficienza operativa e di offrire esperienze rilevanti. Amadeus e Microsoft hanno già collaborato a diversi progetti in segmenti diversi del mercato: per i corporate travel c’è Cytric Easy, online booking tool di prenotazione ed expense management integrato in Microsoft Teams, che sarà ulteriormente potenziato con la potenza dell’intelligenza artificiale generativa per creare una nuova e coinvolgente esperienza conversazionale.

Per gli aeroporti, l’introduzione di Amadeus Virtual Airport Operations Centre consente a un’ampia gamma di stakeholder come compagnie aeree, aeroporti, controlli di sicurezza e fornitori di servizi di cooperare in un centro operativo aeroportuale completamente digitalizzato.

Per gli hotel, con Amadeus Advisor si sfrutta la potenza dell’Ai generativa grazie alla partnership con Microsoft per semplificare la ricerca e la consultazione dei dati di business intelligence da parte degli albergatori, utilizzando chatbot.

In tema di produttività interna, Amadeus ha adottato in anticipo Microsoft 365 Copilot, con 10mila licenze distribuite in tutta l’azienda, consentendo ai dipendenti di dedicarsi alla creatività e alla produttività, con un’adozione del 94% e un risparmio medio di tempo per persona di oltre un’ora e mezza a settimana.

Sylvain Roy, chief technology officer di Amadeus, ha commentato: «Siamo lieti di scrivere un nuovo capitolo della nostra solida collaborazione con Microsoft. Ha dimostrato di essere un partner affidabile per la nostra migrazione al cloud e, in pochi anni, stiamo già fornendo soluzioni innovative che sfruttano l’eccellenza tecnica di entrambe e che hanno il potere di trasformare i viaggi di domani. Non vedo l’ora di raggiungere risultati sempre più importanti nei prossimi anni».