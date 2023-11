America Centrale e Repubblica Dominicana, arrivi dall’Europa al +214%

Dalle statistiche pubblicate recentemente dal Segretariato per l‘integrazione turistica Centroamericana (Sitca) emerge chiaramente che i turisti europei amano visitare le multidestinazioni dell’America Centrale e della Repubblica Dominicana. In particolare, tra i principali mercati europei, primo posto per la Spagna, che contribuisce con il 35% del totale dei turisti, seguita dalla Germania con il 23%, dalla Francia con il 17%, dal Regno Unito con il 12%; l’Italia penultima con il 9% seguita dai Paesi Bassi con il 4%.

Rispetto al 2002, c’è una crescita del 214% in totale di turisti arrivati, con una proiezione per il 2023 che già supera i livelli raggiunti nel pre pandemia.

Nel dettaglio, El Salvador ha ricevuto 2,4 milioni di visitatori fino a settembre 2023, con una crescita del 27% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il Guatemala fino ad agosto registra un numero complessivo di visitatori pari a 1,8 milioni. Per l’Honduras, un totale di 685.772 turisti arrivati nel primo trimestre del 2023, con un aumento del 42% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 4% rispetto al 2019. Tra i Paesi che hanno registrato la miglior performance, Panama che per il periodo gennaio-giugno 2023 con 1,3 milioni di turisti arrivati segna un aumento del 55,1% dei visitatori internazionali rispetto allo stesso periodo del 2022 e il Belize con 641.133 turisti tra gennaio e agosto 2023, il 60% in più rispetto al 2022. Sempre bene anche la Repubblica Dominicana che ha superato i 7 milioni di visitatori tra gennaio e agosto 2023, il 25% in più rispetto al 2022 e il 31% in più rispetto ai dati pre pandemia del 2019.

Tra i motivi di attrazione verso questi Paesi, sicuramente le aree archeologiche di antiche culture precolombiane, le aree naturali, le antiche città coloniali e ben 20 siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Per citarne solo alcuni tra i più visitati dai turisti, in Guatemala, la città coloniale de La Antigua; in Belize il sistema di riserve della barriera corallina, la più lunga nell’emisfero settentrionale; in Honduras la Riserva della Biosfera del Río Plátano e gli eccezionali siti archeologici maya di Copán; nella Repubblica Dominicana la città coloniale di Santo Domingo; in Costa Rica gli insediamenti precolombiani dei cacicchi con le sfere di pietra del fiume Diquís, il Parco Nazionale dell’Isola del Cocco.