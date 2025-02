America Latina, Flixbus debutterà in Perù

Flixquest’anno debutterà in Perù, consolidando la presenza in America Latina. La società opera già con il proprio servizio di autobus a media e lunga percorrenza Flixbus in Brasile e in Cile, e pochi mesi fa aveva svelato i progetti per l’ingresso sul mercato messicano.

«Per noi l’America Latina rappresenta un’enorme opportunità – ha affermato André Schwämmlein, amministratore delegato e cofondatore di Flix – Complice un’infrastruttura ferroviaria limitata e una rete aeroportuale che collega solo le principali città, il trasporto su gomma è una risorsa primaria per la mobilità delle persone. Il mercato vale circa 18 miliardi di euro, ed è oltre quattro volte superiore a quello del Nord America e dell’Europa messi insieme. Il successo di Flixbus in Brasile e in Cile dimostra che il nostro modello funziona. Il prossimo passo, ora, è portarlo anche in Perù e Messico».

Dal suo arrivo in America Latina nel 2021, Flix ha conosciuto una grande crescita, istituendo nuovi standard con il suo modello tech-driven. In Brasile, la società ha esteso la sua rete da 27 a oltre 100 città in soli tre anni. In Cile, Flix collega oggi 14 destinazioni in otto regioni, garantendo un servizio a circa il 70% della popolazione.

In Perù sarà Augusto Abarca a guidare il team, che opererà in sinergia con le Pmi del settore. «Sono lieto di portare Flix nel mio Paese natio per contribuire a trasformare il mercato», ha affermato Abarco. «Facendo leva su un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia, ci impegneremo a offrirealle persone il miglior servizio possibile, con l’obiettivo di dare vita a una rete nazionale», ha aggiunto.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Flix