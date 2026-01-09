American Airlines celebra cent’anni di voli

Cent’anni quelli compiuti da American Airlines, senza dubbio uno dei marchi più iconici dell’aviazione, che in vista delle celebrazioni del 2026 ha già avviato le speciali iniziative dedicate a questo importante traguardo.

«Non esiste un marchio più iconico nel nostro settore, fondato su una cultura di innovazione e visione del futuro. Siamo pronti a portare avanti questa eredità nei prossimi cento anni, per i nostri passeggeri e per i nostri team», ha sottolineato Robert Isom, chief executive officer di American Airlines.

UNA LIVREA SPECIALE

Entro la fine del mese, una speciale livrea del centenario sarà applicata a un Boeing 737, una delle colonne portanti della rete domestica e internazionale a corto raggio di American.

Verso la coda, gli anelli argentati a forma di infinito — il motivo del centenario di American — richiamano con eleganza la visione lungimirante della compagnia aerea e le infinite possibilità che offre. Questa identità visiva, che unisce il brand American al simbolo dell’infinito, rappresenta l’eredità duratura della compagnia e il suo legame con i passeggeri. Il logo apparirà sul sito della compagnia, sui canali social, sugli schermi dell’intrattenimento in volo e sul merchandising, inclusi i modellini con la livrea celebrativa. Sarà inoltre applicato come motivo speciale sull’intera flotta di oltre 1.500 aeromobili, trasformando ogni volo in un momento delle celebrazioni del centenario.

Sempre durante il 2026, ai passeggeri saranno proposti kit di cortesia dedicati, pigiami esclusivi, menù di bordo dedicati e molte altre sorprese disponibili per un periodo limitato.

LA COMPAGNIA NEL RISTRETTO CLUB DEI 100 ANNI DI VOLO

La lunga storia della compagnia che collega gli Stati Uniti al resto del mondo inizia nel 1926 con un volo che trasportava posta da Chicago a St. Louis. American, non solo ha introdotto il primo servizio cargo aereo di linea, ma ha realizzato la prima lounge aeroportuale e il primo programma fedeltà di una compagnia aerea. La compagnia è inoltre membro fondatore dell’alleanza oneworld, i cui membri servono più di 900 destinazioni in tutto il mondo.

Ora, a cento anni dalla nascita, «American è orgogliosa di far parte del ristretto gruppo di compagnie aeree che hanno raggiunto i 100 anni di volo», ha dichiarato Isom.

Per raccontare la sua storia, la compagnia ha lanciato un sito dedicato dove è possibile scoprire i momenti chiave dei suoi primi cento anni, leggere testimonianze dei membri del team e acquistare articoli celebrativi.

I titolari delle carte Citi / AAdvantage Mastercard potranno celebrare con carte di credito in edizione limitata create per il centenario.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di American Airlines