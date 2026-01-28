American Airlines, i conti adesso tornano

Fatturato record e outlook sopra le attese per American Airlines, grazie a una maggiore domanda di posti premium, a una ripresa dei viaggi aziendali e a maggiori ricavi dai programmi fedeltà.

La società ha registrato un fatturato record, nel quarto trimestre, di 14 miliardi di dollari, portando il totale dell’anno scorso a 54,6 miliardi di dollari, il massimo di sempre.

«American Airlines è posizionata per un significativo rialzo nel 2026 e oltre», ha dichiarato l’amministratore delegato, Robert Isom, in una nota. «Abbiamo costruito solide basi e non vediamo l’ora di trarre vantaggio dagli investimenti effettuati», tra cui l’implementazione del wi-fi gratuito, il rinnovamento delle cabine e l’aumento della spesa per un nuovo terminal presso l’aeroporto internazionale di Dallas-Forth Worth.

L’OUTLOOK 2026

American Airlines prevede un utile rettificato per l’intero anno 2026 compreso tra 1,70 e 2,70 dollari per azione. Il valore medio di 2,20 dollari è superiore alla stima media degli analisti di 1,97 dollari, secondo i dati Lseg. Il flusso di cassa per l’anno sarà di oltre 2 miliardi di dollari, ha affermato la società, superando anche in questo caso le stime.

L’outlook per il 2026 è sopra le attese nonostante la tempesta invernale degli ultimi giorni abbia già causato oltre 9.000 cancellazioni, per un calo dei ricavi di 150-200 milioni di dollari. «L’impatto della tempesta è il più significativo che abbiamo mai visto in American», ha affermato Isom.

La compagnia aerea prevede una perdita nel primo trimestre compresa tra 10 e 50 centesimi per azione, sostanzialmente in linea con le stime degli analisti, e ha affermato che i ricavi dovrebbero aumentare dal 7% al 10% rispetto all’anno precedente.

American ha affermato che i ricavi sono aumentati a due cifre nelle prime tre settimane del 2026 rispetto all’anno precedente, trainati dai posti premium e dai viaggi d’affari.

TUTTO SU PREMIUM E CORPORATE

Anche le rivali Delta Air Lines e United Airlines hanno indicato i viaggiatori premium e business come il loro principale motore di profitto. Con le compagnie aeree che fanno sempre più affidamento su clienti con tariffe più elevate per i profitti, American ha intensificato la sua spinta verso i posti premium per colmare il divario con Delta e United.

Delta e United hanno già pubblicato i conti dell’ultimo trimestre. Entrambe le compagnie aeree hanno offerto previsioni più moderate, a causa di crescenti tensioni geopolitiche. Le previsioni ottimistiche di American Airlines contrastano con quelle di JetBlue Airways, che ha registrato una perdita (49 centesimi per azione) maggiore del previsto, lo scorso trimestre, evidenziando le difficoltà nella sua strategia per conquistare i clienti di fascia alta.