American Airlines investe 1 miliardo nell’hub di Miami

Una grande opera di ristrutturazione dal costo di 1 miliardo di dollari per l’aeroporto di Miami partirà nel 2027.

American Airlines e i suoi partner nella contea di Miami-Dade hanno presentato il progetto per un nuovo e rinnovato Concourse D all’aeroporto internazionale della Florida.

«Miami è un hub essenziale e un gateway internazionale per American, oltre che una parte fondamentale della nostra storia e del nostro futuro – ha affermato Robert Isom, ceo di American Airlines – Il nuovissimo D60 è un progetto di trasformazione che offrirà un’esperienza notevolmente migliorata ai nostri passeggeri e al nostro team. Questo investimento, insieme alle nuove lounge premium e alle nuove rotte, riflette il nostro impegno, condiviso con la contea di Miami-Dade e l’aeroporto, per garantire che Miami rimanga la principale porta d’accesso degli Stati Uniti all’America Latina».

La compagnia è il più grande datore di lavoro a scopo di lucro della contea e collabora con scuole come il George T. Baker Aviation Technical College e la Florida Memorial University Wyman School of Aviation per creare un bacino di talenti locali.

Il progetto Gate D60 prevede l’estensione a tre livelli del Concourse D e consentirà di creare 17 nuovi gate progettati per accogliere aeromobili di grandi dimensioni, eliminare le procedure di imbarco esterno, ampliare l’attuale area di imbarco condivisa, trasformandola in una serie di spazi adiacenti dedicati a ciascun gate al fine di migliorare il flusso e offrire ai passeggeri più spazio e comfort.

L’ampliamento renderà i viaggi internazionali più fluidi, grazie alla futura possibilità di gestire arrivi internazionali e all’accesso diretto dal terzo livello della sala doganale dell’aeroporto di Miami. Il nuovo concourse offrirà ambienti luminosi e spaziosi, arricchiti da grandi palme interne, oltre a nuove proposte di ristorazione e shopping pensate per migliorare l’esperienza dei viaggiatori.

TORNA IL MIAMI-MILANO MALPENSA

A conferma del ruolo centrale di Miami nel proprio network internazionale, American Airlines annuncia anche il ritorno del collegamento Milano Malpensa-Miami, operativo a partire da lunedì 30 marzo 2026.

La compagnia aerea prevede di attuare quest’anno un programma estivo con oltre 380 voli giornalieri nei momenti di punta dall’aeroporto di Miami verso 155 destinazioni in 45 Paesi.

American rappresenta oltre il 60% del traffico totale di Miami e continua a registrare livelli record di operatività. L’aeroporto di Miami è il principale gateway internazionale della compagnia e offre una rete leader nel settore verso America Latina e Caraibi garantendo ai clienti l’accesso a oltre 90 destinazioni esclusive, servite unicamente da American a Miami. Tra queste figurano anche i nuovi collegamenti inaugurati quest’anno verso Milano e Bimini/Bahamas.

PIÙ OPZIONI PREMIUM

Nell’ambito della sua politica incentrata sul passeggero, American ha investito nell’aeroporto di Miami per migliorare l’esperienza di viaggio e offrire opzioni premium ai passeggeri che hanno maggiori aspettative quando viaggiano.

La compagnia ha in previsione l’apertura di una nuova lounge Flagship all’avanguardia, insieme a un importante ampliamento delle strutture Admirals Club presso l’aeroporto di Miami.

Nell’ultimo anno, American ha installato nuovi chioschi self-service che rendono il check-in più veloce che mai e ha implementato una tecnologia che ha fatto risparmiare tempo a migliaia di passeggeri nella gestione dei voli in tutto il sistema.

American insieme ai con i partner federali della Transportation Security Administration (Tsa) e della Customs and Border Protection (Cbc) ha avviato programmi come Tsa PreCheck Touchless Id ed Enhanced Passenger Processing (Epp) che rendono i controlli di sicurezza più facili e veloci, pur mantenendo i massimi livelli di sicurezza.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di American Airlines