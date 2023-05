American Airlines, nuovo volo diretto da Miami alle Isole Vergini

Dalla prossima estate le Isole Vergini Britanniche saranno più vicine grazie ad American Airlines. A partire dal primo giugno, infatti, un nuovo volo diretto giornaliero e non stop le collegherà con Miami per la prima volta dagli anni ’80.

Si tratta di un volo di tre ore, che elimina lo scalo a Puerto Rico o St. Thomas e riduce la durata del viaggio, per concedere più tempo al soggiorno nella destinazione. Il volo sarà operativo fino al 14 agosto e riprenderà a novembre dopo la pausa autunnale. I voli giornalieri da Miami a Beef Island partiranno alle 10,07 e arriveranno alle 13,06, quelli di ritorno partiranno alle 13,47 e arriveranno alle 16,25.

Conosciute come una destinazione ricca di esperienze da scoprire, le Isole Vergini sono un arcipelago composto da 60 isole e baie situate nella regione nord-orientale del Mar dei Caraibi. Grazie alle numerose ville private e ai lussuosi resort boutique, non mancano le strutture dove alloggiare, sia per viaggi di piacere che per viaggi Mice. A lungo sono state acclamate come la capitale mondiale della vela per la loro navigazione in linea d’aria, per le tante opzioni di noleggio d’imbarcazioni e per l’ampia gamma di esperienze che si rivolgono in particolare ai diportisti.