American introduce la Flagship First sui voli Roma-New York

A partire dal 1° aprile, American Airlines introduce la Flagship First sui voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk, diventando così l’unica compagnia aerea statunitense a offrire la First Class lungo le rotte dall’Italia agli States.

«È l’offerta d’alto profilo rivolta ai nostri passeggeri premium il servizio Flagship First sui voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk durante la stagione estiva – ha commentato José Freig, vice president international operations di American Airlines – E soprattutto, in considerazione della forte richiesta del mercato per la prossima stagione estiva, è giusto che sia Roma Fiumicino a ricevere questo prestigioso servizio».

Una strategia, quella di American Airlines, che implicitamente premia anche lo scalo della capitale: «La decisione di American Airlines di scegliere Roma come prima destinazione dell’Europa continentale ad accogliere il servizio di First Class è motivo di grande orgoglio – ha infatti aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Anche perché questa novità conferma un trend che sta posizionando saldamente il mercato romano nelle preferenze dei segmenti più premium della domanda, in piena coerenza con il percorso di eccellenza qualitativa intrapreso dal nostro aeroporto ed è un’ulteriore dimostrazione del ruolo centrale che Roma ricopre per i viaggiatori americani, in costante crescita negli ultimi anni».

Tra i privilegi inclusi nel biglietto Flagship First vi è l’accesso esclusivo ai servizi personalizzati sui voli internazionali, come procedure più snelle ai controlli di sicurezza e ancora il wifi ad alta velocità e gli amenity kit firmati Shinola and D.S. & Durga.

La Flagship First sarà disponibile per tutta la stagione estiva 2024 sui voli tra Roma Fco e New York Jfk operati da aeromobili Boeing 777-300 che offrono ai passeggeri la scelta tra quattro esperienze di viaggio: Flagship First, Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin.

A partire dal 6 giugno, i collegamenti tra i due aeroporti raddoppieranno grazie all’introduzione del secondo volo giornaliero tra le due città.

Nel corso dell’estate, American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma Fiumicino agli Stati Uniti d’America. Tutti i voli tra Roma e gli Stati Uniti saranno operati da moderni aeromobili che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, wifi e un sistema di intrattenimento a bordo con 1.500 contenuti, gratuiti e regolarmente aggiornati, fruibili da ciascuna poltrona.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Aeroporti di Roma