American riduce le attese in aeroporto con Smart Gating

Si chiama Smart Gating ed è il sistema innovativo adottato da American Airlines per ottimizzare i tempi operativi in aeroporto, sfruttando la potenza dell’apprendimento automatico per abbreviare i tempi di rullaggio, ridurre la congestione delle rampe e aiutare gli aerei a raggiungere più velocemente i gate.

Di fatto la tecnologia riduce al minimo le situazioni in cui gli aerei in arrivo devono aspettare un gate disponibile, consentendo ai passeggeri di American di passare meno tempo ad attendere in pista e più tempo nelle proprie destinazioni finali. Una procedura di grande valenza per un colosso come American Airlines che quest’anno, durante il solo giorno del Ringraziamento, ha registrato un record di 7,8 milioni di passeggeri.

Sviluppata dal team Information Technology e Operations di American, la tecnologia Smart Gating utilizza informazioni di volo in tempo reale e altri dati per assegnare automaticamente gli aeromobili in arrivo al gate disponibile più vicino e con il tempo di rullaggio più breve. American ha iniziato a testare lo strumento all’aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth nel 2021. Da allora, questo strumento ha aiutato il vettore a ridurre i tempi di rullaggio degli aeromobili del 20%, che corrispondono a circa due minuti al volo.

Questi minuti si sommano: Smart Gating ha consentito ad American Airlines di ridurre di oltre undici ore al giorno il tempo che i suoi aeromobili trascorrono in rullaggio a Dallas. Inoltre, ha ridotto di oltre la metà i conflitti tra gate e cambi di gate a terra, quando gli aerei in arrivo devono attendere un gate disponibile.

«Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’operatività – ha dichiarato Anne Moroni, vice president of operations planning and performance di American Airlines – E prendiamo decisioni sui gate migliaia di volte al giorno. Risparmiare tempo prezioso a terra offre ai nostri passeggeri più tempo per prendere i loro voli in coincidenza e a noi la possibilità di utilizzare le nostre risorse in modo efficiente».

American ha implementato la tecnologia Smart Gating anche nei suoi hub di Charlotte Douglas International Airport, Miami International Airport, Washington Reagan National Airport e Chicago O’Hare International Airport, adattandola alle esigenze operative.