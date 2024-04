American, ripresi i voli giornalieri tra Venezia e Philladelphia

Bulgari si fa mecenate del nuovo Museo del Mausoleo di Augusto a Roma Ci sarà la firma di un brand del lusso sulla realizzazione del Museo del Mausoleo di Augusto a Roma. La Maison Bulgari ha deciso infatti di finanziare l’opera con 700mila... The post Bulgari si fa mecenate del nuovo Museo del Mausoleo di Augusto a Roma first appeared on ViaggiOff.

#InCammino in Sardegna nella Foresta dei 7 Fratelli tra cervi e castelli di roccia Nel polmone verde della Sardegna sud-orientale si va a passo lento tra natura, castelli di roccia e cielo, nella nostra rubrica #InCammino, in collaborazione con le guide Aigae. Per gli...

Savona si candida a Capitale italiana della Cultura 2027 Savona si candida a diventare Capitale italiana della cultura 2027. Coinvolgimento, partecipazione, dialogo: la città ligure presenta il tema con cui articolerà il programma culturale del suo dossier: "Nuove rotte...