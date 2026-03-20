Ami Assistance, i ricavi superano il +50% nel 2025

Ami Assistance consolida la propria posizione nel mercato assicurativo dedicato al travel, chiudendo l’esercizio 2025 con un incremento dei ricavi superiore al 50% rispetto all’anno precedente.

«Siamo estremamente soddisfatti dei traguardi raggiunti nel corso dell’ultimo anno, risultati che si sono dimostrati pienamente in linea con le nostre previsioni di budget – ha commentato Massimo Borelli, responsabile commerciale area Nord Ovest di Ami Assistance – Questi numeri rappresentano l’ulteriore dimostrazione tangibile della continuità e della forza del nostro percorso di crescita. Non si tratta di un exploit isolato, ma del frutto di una strategia di lungo periodo che premia la nostra visione del mercato».

Il motore principale della performance 2025 si conferma essere Amitravel, la polizza collettiva modulare sviluppata su misura per le esigenze di tour operator e agenzie di viaggio che gestiscono l’organizzazione in proprio. «Il mercato sta continuando a premiare la nostra scelta di investire nel costante affinamento di Amitravel», ha proseguito Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale area Nord Est di Ami Assistance.

Guardando al futuro prossimo, l’azienda non intende fermarsi. «Stiamo già lavorando a importanti novità per il 2026», ha concluso Borelli. «Tra queste, una nuova polizza dedicata alla cancellazione volo, una soluzione sempre più richiesta dai clienti che organizzano i propri viaggi in autonomia e che necessitano di tutele certe a fronte delle incertezze del trasporto aereo attuale».