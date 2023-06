Ami Assistance spinge sulla tele-assistenza rinnovando la polizza Amieasy

È online la nuova versione della polizza Amieasy, l’assicurazione viaggi individuale di Ami Assistance, rinnovata nella forma, nei contenuti e nel prezzo.

Focus principale dell’aggiornamento è l’introduzione di nuovi servizi per la tele-assistenza, orientati a rendere ogni viaggio ancora più sicuro e a prova di imprevisto. Oltre a Doc 24, il servizio che porta il medico in videoconferenza sul display dello smartphone ovunque ci si trovi nel mondo, Ami Assistance include gratuitamente in tutte le polizze Amieasy anche Check Salute.

Il nuovo servizio permette di misurare alcuni tra i propri parametri vitali semplicemente guardando la fotocamera dello smartphone o del pc. Merito di un innovativo sistema disponibile su App e Digital Clinic Doc 24 che, in soli 30 secondi e senza utilizzare alcun device esterno, permette di mantenere monitorate la frequenza cardiaca, la variabilità del ritmo cardiaco (Hrv), il livello di stress, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa.

Le novità non sono finite. Se finora Amieasy poteva essere venduta solo in abbinamento a un pacchetto di viaggio, oggi la nuova versione garantisce una flessibilità senza precedenti. Gli intermediari potranno proporre la polizza viaggio a chiunque, indipendentemente dall’acquisto effettivo di un intero pacchetto. Inoltre, per restare al passo coi tempi e andare incontro alle esigenze dei “viaggiatori senior”, la polizza prevede un innalzamento dell’età assicurabile, che passa da 75 a 80 anni.

Aumenta dunque la personalizzazione, che permette alle agenzie di viaggi di scegliere tra una soluzione più completa o le sole garanzie obbligatorie.

Amieasy diventa infine più competitiva anche nel prezzo. «Il turismo sta finalmente ripartendo dopo le difficoltà riscontrate durante gli anni della pandemia, avvicinarci alle esigenze degli assicurati ci sembrava un giusto modo per sostenere a nostro modo il mercato. Per questo abbiamo rivisto le tariffe per renderle ancora più “leggere” – spiega Massimo Borelli, direttore commerciale di Ami Assistance – Infatti per una polizza spese mediche per un viaggio negli Stati Uniti di 7 giorni, che prima sarebbe costata 120 euro, ora l’assicurato spenderebbe il 26% in meno quindi 88 euro. E in caso l’assicurato fosse over 70, il risparmio rispetto alle vecchie tariffe sarebbe di oltre il 50%»