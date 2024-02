Amo il Mondo svela la programmazione 2024: c’è anche il Giappone

Amo il Mondo, tour operator del Gruppo Uvet specializzato nel lungo raggio tailor made, annuncia le novità per il 2024 a partire dal concept “More than a travel”, che vuole abbracciare il concetto di esperienza a 360° e poggia su tre linee di prodotto: i “Classici”, “Experience” e “Luxury Temptation”, senza dimenticare i viaggi di nozze su misura.

Sono in tutto sette i nuovi cataloghi per il 2024 (e 2025), in parte già online. Ai ‘pilastri’ della programmazione Amo il Mondo, Oriente, Africa, India e Oceano Indiano, Australia e Oceano Pacifico, Stati Uniti, Messico e Caraibi, si aggiungono Centro e Sud America, Medio Oriente e Giappone.

Proprio a quest’ultimo è dedicato un monografico: si tratta di una destinazione molto richiesta che necessitava di un catalogo dedicato, per fare spazio alle moltissime proposte di gruppo e individuali che Amo il Mondo propone ai suoi clienti. «Una destinazione in continua crescita, affascinante e molto richiesta – commenta Daria Boglietti, product manager South Pacific & Japan – Per il 2024 proponiamo tour esclusivi Amo il Mondo, per gruppi ristretti, massimo 12 persone con guide parlanti italiano, così da garantire il massimo della qualità. Itinerari studiati che combinano le tappe più conosciute come Tokyo, Kyoto, Kanazawa, Shirakawago e luoghi meno battuti come il castello feudale del Corvo Nero di Matsumoto e il tradizionale villaggio postale della Nakasendo Way, Narai-Juku. Le novità porteranno i nostri clienti anche a conoscere i giardini di Okayama, la deliziosa Kurashiki e poi giù, fino all’isola del Kyushu e dello Shikoku, in aree meno battute dal turismo più sviluppato, per immergerci in un Giappone ancora più autentico. I tour comprendono esperienze tipiche come l’imperdibile cerimonia del tè e la cena in un locale Izakaya per addentrarsi completamente nella cultura e nella vita quotidiana del Sol Levante».

Altra novità nella programmazione sono i tour semi individuali per soddisfare quella fascia di clientela che vuole vivere liberamente alcuni momenti del viaggio ma allo stesso tempo avere servizi prenotati e viaggiare in piccoli gruppi.

Fino al grande ritorno di Centro e Sud America. Un catalogo dedicato, con i grandi classici e le destinazioni più gettonate accanto a una nuova programmazione piena di esperienze e proposte luxury. Brasile, Perù, Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panama, Belize: un’offerta completa che spazia da nord a sud dell’America Latina per garantire una scelta ampia e originale.

Infine, prosegue la campagna A-More rivolta alle agenzie di viaggi e al consumatore finale fino a marzo 2024. L’obiettivo è quello di stimolare la commercializzazione delle destinazioni Amo il Mondo attraverso l’emissione di buoni sconto del valore di 200 euro a prenotazione e portare clienti nelle agenzie.