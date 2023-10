Amsterdam aumenta la tassa di soggiorno: sarà la più cara d’Europa

Amsterdam annuncia l’aumento della tassa di soggiorno dal 2024: diventerà la più costosa d’Europa e la quarta più alta al mondo. Dal prossimo anno, infatti, i turisti pagheranno il 12,5% in più.

Il prezzo finale dipenderà dal costo della camera in cui pernottano, «ma i turisti pagheranno in media 22 euro a notte di tasse invece dei 15 euro di prima, per una stanza che costa 175 euro a notte», dice il vicesindaco Hester Van Buren.

I crocieristi pagheranno invece 11 euro a persona, in aumento rispetto alla tariffa precedente di 8 euro.

Il Comune prevede che l’aumento della tassa di soggiorno possa si traduca in un contributo di 65 milioni di euro all’economia della città, con il denaro utilizzato per pagare i servizi locali. «Si tratta di una stima e naturalmente sarebbe positivo se l’elevata tassazione aiutasse a combattere il turismo eccessivo, ma in questo modo si guadagnerebbero anche meno soldi”, commenta Van Buren.

Si prevede che quest’anno Amsterdam accolga più di 20 milioni di visitatori, ma la città sta valutando tattiche per limitare il numero di arrivi – come limitare l’ingresso alle navi da crociera in centro città – e punire i turisti indisciplinati.

Il vicesindaco spiega che Amsterdam sta lavorando assieme ad altre città che soffrono di overtourism – come Venezia e Barcellona – ​​per studiare metodi per gestire l’elevato numero di visitatori nazionali e stranieri.

La città sta anche pensando di introdurre un biglietto d’ingresso per i turisti giornalieri, qualcosa di simile a quanto approvato a Venezia il mese scorso. «Dobbiamo occuparci anche degli escursionisti – aggiunge Van Buren – Certo, non è possibile montare tornelli in modo che nessuno possa entrare in città, ma studieremo il modo di far pagare ai visitatori giornalieri una sorta di tassa comunale».

Nel post pandemia Amsterdam ha cambiato molto le politiche turistiche. Aveva già tentato di limitare i turisti in entrata fissando un tetto sui voli a Schiphol, ma senza successo.