Ana holdings, superati i 3 miliardi di fatturato nel primo trimestre 24-25

Un fatturato operativo di 5.167 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro), un record assoluto per il periodo. Ana Holdings annuncia risultati finanziari eccezionali per il primo trimestre dell’anno finanziario 2024-25, (1° aprile 2024 – 30 giugno 2024), complice una forte domanda di passeggeri e merci.

Il fatturato passeggeri internazionali si è attestato a 189,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro) grazie alla forte domanda di turisti in entrata e di viaggi d’affari dal Giappone, un ulteriore record per il primo trimestre

Come previsto, le spese operative sono aumentate a causa dei maggiori costi di manutenzione e degli investimenti nel personale, mentre l’utile operativo ha superato i livelli pre-Covid con 30,3 miliardi di yen (circa 180 milioni di euro).

Grazie all’aumento delle frequenze (Parigi, Monaco), alla ripresa dei voli internazionali (Vienna) e all’annuncio di nuove rotte (Milano, Stoccolma, Istanbul), il vettore aumenterà la capacità verso l’Europa del 130% rispetto all’anno scorso

«All’inizio di quest’anno finanziario – rileva Kimihiro Nakahori, executive vice president e group chief financial officer – abbiamo notato con piacere l’aumento della domanda di passeggeri sul mercato internazionale, in parte favorito dai tassi di cambio delle valute estere. Questo ha contribuito a mantenere alti i rendimenti. Di conseguenza, siamo riusciti a raggiungere un fatturato record nel primo trimestre. La crescita strategica in Europa è in linea con il nostro annual plan e ci posiziona per soddisfare al meglio la crescente domanda, far conoscere a nuovi passeggeri il nostro pluripremiato servizio e offrire ai viaggiatori l’opportunità di creare le loro esperienze».

Sia il numero di passeggeri internazionali che il fatturato sono aumentati in modo significativo rispetto al primo trimestre dell’anno finanziario precedente (rispettivamente +16,2% e +13,3%), grazie alla forte domanda di viaggi inbound e a quella di viaggi leisure e business provenienti dal Giappone. Anche a livello nazionale in salita passeggeri (+1,1%) e fatturato (+6,3%).

Il servizio cargo ha fatto passi da gigante per garantire la redditività, valutando attentamente le tendenze della domanda e adattando in modo flessibile l’offerta di voli cargo dedicati. In particolare, cogliendo la robusta domanda internazionale di merci tripartita tra Asia, Cina e Nord America, sia il volume delle merci trasportate che i ricavi hanno superato quelli dello stesso periodo dell’anno precedente sia a livello internazionale che nazionale.

Per il comparto Lcc, Peach Aviation ha visto aumentare sia il numero dei passeggeri (+2,4%) che il fatturato (+10,6%) rispetto al primo trimestre dell’anno precedente grazie alla forte domanda inbound per i voli internazionali e quella leisure per i collegamenti nazionali. AirJapan, il nuovo brand che ha iniziato a operare a febbraio, ha aperto la nuova rotta Narita-Singapore in aprile, in aggiunta alle rotte esistenti Narita-Bangkok e Narita-Incheon.

Per quanto riguarda le stime per l’anno finanziario 2024-2025 (1° aprile 2024 – 31 marzo 2025), il vettore prevede un fatturato operativo di 2.190 miliardi di yen (circa 13 miliardi di euro) e un utile operativo di 170 miliardi di yen (circa 1 miliardo di euro).

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Ana.