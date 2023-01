Ana riprende i voli su Bruxelles e Monaco per la summer

Riaperture di collegamenti europeri in vista per All Nippon Airways (Ana), che ha aggiornato l’operativo dei voli internazionali e ha annunciato l’orario delle rotte da e per l’Europa valido dal 26 marzo al 28 ottobre 2023.

Con l’aumento della richiesta di viaggi per e dal Giappone, infatti, Ana riprenderà a operare il volo Monaco di Baviera-Tokyo Haneda tre volte a settimana; mentre il collegamento Bruxelles-Tokyo Narita ritornerà con due voli settimanali.

Ad oggi la compagnia aerea nipponica conferma anche i voli su Francoforte, Londra e Parigi, che sono parte integrante della sua summer ma non fa alcun riferimento a eventuali riaperture di collegamenti europei che potrebbero interessare l’Italia.