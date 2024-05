Ana vola: 2023 in netta ripresa, nel 2024 previsti utili per un miliardo

La compagnia aerea giapponese Ana ha chiuso l’anno finanziario 2023-24 (periodo 1° aprile 2023 – 31 marzo 2024) con un importante incremento di vendite rispetto all’anno precedente, trainato da una forte domanda di viaggi e da iniziative sostenute per la gestione dei costi. Il fatturato operativo è salito a 2.055,9 miliardi di yen (circa 13,1 miliardi di euro).

«Siamo grati per il costante impegno del nostro team nell’offrire i massimi livelli di customer experience e per la fiducia dei nostri passeggeri, che ha contribuito ai risultati finanziari – ha dichiarato Kimihiro Nakahori, executive vice president and group chief financial officer – Questi risultati evidenziano tutti gli sforzi intrapresi negli ultimi anni e ora fanno parte della nostra strategia per posizionare la crescita futura del Gruppo Ana».

Nell’anno finanziario appena chiuso, che ha beneficiato anche dalla fine delle restrizioni per il Covid che in Giappone sono durate più a lungo e nonostante le preoccupazioni per i rischi geopolitici – vedi situazione in Ucraina e nella regione del Medio Oriente – Ana ha registrato il più alto utile operativo di 207,9 miliardi di yen (circa 1,3 miliardi di euro), un utile ordinario di 207,6 miliardi di yen (circa 1,3 miliardi di euro) e un utile netto attribuibile ai proprietari della casa madre di 157 miliardi di yen (circa 1 miliardo di euro).

La compagnia giapponese, premiata per 11 anni consecutivi come compagnia aerea 5-Star, la più alta valutazione di soddisfazione dei passeggeri da parte di Skytrax, è stata nominata compagnia aerea migliore in tre categorie, tra cui “Migliori servizi aeroportuali al mondo” ai “2023 World Airline Awards”.

Nel periodo preso in esame, Ana ha registrato un forte aumento sia del numero di passeggeri internazionali, sia in termini di fatturato rispetto all’anno finanziario precedente (rispettivamente +69,4% e +68%), grazie alla forte domanda di viaggi in entrata in Giappone e alla capacità di catturare in modo proattivo la domanda di viaggi in uscita. Anche a livello nazionale sono aumentati i passeggeri (+18%) e il fatturato (+21,8%).

Sulla base di quanto evidenziato dall’anno appena chiuso, le previsioni per l’anno finanziario 2024-2025 (1° aprile 2024 – 31 marzo 2025) sono di un aumento del fatturato, con una crescita del servizio passeggeri internazionale di 25,8 miliardi di yen (circa 164 milioni di euro). Insieme all’aumento dei ricavi passeggeri nazionali di 24 miliardi di yen (circa 153 milioni di euro) e dei ricavi cargo internazionali di 28,4 miliardi di yen (circa 181 milioni di euro), si prevede il più alto fatturato di sempre.

Le spese operative dovrebbero aumentare di 171,9 miliardi di yen (circa 1 miliardo di euro) a causa di un incremento dei costi legati alla portata delle operazioni, nonché per una diminuzione di varie esenzioni fiscali e sussidi governativi, dell’aumento dei lavori di manutenzione che sono stati limitati dalla pandemia e degli investimenti in capitale umano. Il vettore prevede un fatturato operativo di 2.190 miliardi di yen (circa 13,9 miliardi di euro) e un utile di 170 miliardi di yen (circa 1 miliardo di euro).