AnadoluJet inaugura la rotta Istanbul–Roma

«Le strutture ricettive in #emiliaromagna , causa alluvione, segnalano mancate prenotazioni e disdette, in un periodo come quello di giugno dove il turismo straniero è da sempre molto forte – fa sapere il presidente di #Assohotel Confesercenti, Vittorio Messina – Non solo, la questione riguarda anche i mesi di luglio e agosto: così centinaia di imprese del turismo e del commercio saranno costrette a chiudere»