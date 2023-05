Anantara, apre il Convento di Amalfi Grand Hotel

Apre il Convento di Amalfi Grand Hotel, ultima acquisizione di Anantara, che prosegue la sua espansione in Europa. La struttura risale al XIII secolo ed è situata sulla scogliera di una delle destinazioni più famose d’Italia. Dopo un imponente lavoro di ristrutturazione, l’Hotel dispone di 52 camere e suite elegantemente rinnovate e caratterizzate da elementi originali, un’interessante proposta gastronomica e una Spa riconosciuta a livello mondiale. E’ a soli 15 minuti a piedi dal centro di Amalfi e a circa 90 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Napoli.

Il restauro dell’edificio ha preservato le caratteristiche storiche del posto, tra cui i chiostri e la chiesa barocca, completa di altare in marmo e pavimento in maiolica. Della facciata sono stati conservati i materiali e i colori originali. Il design degli interni si ispira al convento e alla vita semplice e artigianale dei suoi abitanti originari, con materiali naturali e metalli preziosi, impreziositi da dettagli di lusso che contraddistinguono il brand Anantara.

La pluripremiata Anantara Spa è situata in un ambiente unico, rivestito di travertino con vista sul mare. In tre sale per cure di bellezza, terapisti esperti offriranno percorsi curativi, tra cui il massaggio Convento Di Amalfi, trattamento signature dell’Hotel, con oli agli agrumi perfetto per ritrovare tono e giovinezza. Un ulteriore momento di benessere è offerto dal Centro Fitness all’aperto, dotato di attrezzature TechnoGym per allenamenti sul mare e nella piscina sulla scogliera.

La ristorazione di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel è una celebrazione della regione campana con offerte curate da rinomati chef italiani. Al Ristorante “Dei Cappucini”, l’Executive Chef Claudio Lanuto introduce un concetto di cucina in cui gli ingredienti freschi di stagione coltivati nell’orto del convento saranno protagonisti di piatti à-la-carte, di ispirazione monastica e del menù degustazione sensoriale.

La Locanda della Canonica Pizzeria di Gino Sorbillo presenta otto pizze d’autore ideate da un ambasciatore mondiale della pizza per creare un viaggio gastronomico attraverso la Campania. Maestro della pizza di fama internazionale, Sorbillo invita i commensali ad assaggiare i sapori della regione, dalle alici di Cetara e dal Provolone del Monaco di produzione locale alla mozzarella e alla ricotta di Agerola.

A conferma della sua attenzione al territorio, Anantara offre esperienze uniche, guidate da esperti locali. Ad Amalfi, le proposte spaziano tra cultura, natura, gastronomia e altro. Il è un trekking spettacolare lungo i Monti Lattari che offre una vista mozzafiato sulla Penisola Sorrentina e sull’isola di Capri in lontananza. Le avventure culinarie includono corsi di cucina in una limonaia o in un vigneto storico insieme a tour e degustazioni. L’esperienza di ristorazione privata firmata Anantara, Dining by Design, invita le coppie a gustare un menù personalizzato, servito da un maggiordomo privato nella splendida cornice di loro scelta.

I tour in auto d’epoca o in tuk-tuk permettono di ammirare l’iconico litorale della Costiera Amalfitana con soste guidate a Positano e Ravello. Un volo privato in elicottero fa conoscere la regione in tutto il suo splendore, con viste delle meraviglie architettoniche di Positano e Sorrento. Una romantica crociera privata lungo la costa prevede un aperitivo con prosecco e una vista del sole che tramonta su Capri.

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel è la seconda struttura Anantara in Italia e si aggiunge al recente Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel: è l’ottava proprietà del marchio in Europa.