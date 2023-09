Anef, impiantisti a confronto su sostenibilità e cambiamenti climatici

Viaggio “spaziale” nel deserto di Abu Dhabi sulle tracce di Star Wars La galassia lontana lontana può anche essere più prossima di quanto si pensi… e quantomeno raggiungibile senza doversi lanciare in un viaggio spaziale. Tra deserti e scenari naturali di ogni... The post Viaggio “spaziale” nel deserto di Abu Dhabi sulle tracce di Star Wars first appeared on ViaggiOff.

Kid Design Week, via libera alla creatività dei bambini dal 2 ottobre a Terni Via libera alla creatività dei bambini – e non solo – a Terni, in Umbria, dove sta per tornare il Kid Design Week. Dal 2 all'8 ottobre va in scena...

Roma, riapre al pubblico la Domus Tiberiana dopo 50 anni di chiusura Era stato il primo vero palazzo imperiale dell'antica Roma, avrebbe dovuto riaprire al pubblico nel 2021, ma lo stop forzato della pandemia e la necessità di cautele nei confronti degli...