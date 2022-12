Antigua e Barbuda alla riconquista del mercato Italia con roadshow e formazione

Missione Italia per Antigua & Barbuda, che punta a riportare i flussi di turisti dall’Italia ai livelli pre Covid (avevano raggiunto quota 13mila arrivi nel 2019). Dopo un anno caratterizzato da una soddisfacente ripresa degli arrivi dai tre principali mercati di riferimento quali Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, le autorità locali puntano dunque sul mercato italiano per riportarlo al quarto posto nel ranking dell’incoming della destinazione. Un obiettivo che mira anche a riportare il consuntivo totale a circa 300mila turisti internazionali, che era stato raggiunto nel 2019.

Già negli ultimi mesi di quest’anno l’Antigua & Barbuda Tourism Authority ha rafforzato i rapporti con i principali operatori italiani grazie a un’intensa attività di formazione e networking sui nuovi prodotti e servizi turistici. Nel mese di novembre, infatti, si è svolta una convention di due giorni a Padenghe sul Garda in cui i principali buyer italiani hanno incontrato i rappresentanti dell’Antigua & Barbuda Tourism Authority insieme alle più interessanti realtà alberghiere e dmc locali. L’evento è stato occasione per presentare la ricca offerta ricettiva della destinazione e creare un momento di networking tra i tour operator italiani interessati a programmare la destinazione nel prossimo anno e i rappresentanti di Carlisle Bay Antigua, Elite Island Resorts, The Inn at English Harbour e il nuovo glamping Wild Lotus.

La strategia di promozione per il 2023, anticipata da una campagna di comunicazione lanciata a giugno, punta ora a presentare le isole sorelle Antigua e Barbuda come un’unica destinazione con asset complementari, ponendo in primo piano il patrimonio culturale e naturale, yachting e sailing, wellness a 360° e romance; si tratta dei quattro pilastri della destinazione caraibica su cui si fonda la promozione della destinazione che fino a dicembre è stata caratterizzata da un ciclo di webinar in collaborazione con i rappresentanti delle realtà turistiche sull’isola.

Gli incontri dal vivo hanno riguardato soprattutto le agenzie di viaggi, attraverso un roadshow in collaborazione con Hermitage Bay e Sandals Grande Antigua che si è tenuto dal 22 al 23 novembre e ha interessato le città di Lecce, Bari e Pescara, con l’obiettivo di presentare la destinazione su piazze particolarmente interessate al segmento dei viaggi di nozze.

Attività promozionali che anticipano un 2023 in cui continueranno le attività rivolte al segmento trade, in parallelo alle attività di comunicazione rivolte ai media, a partire dall’annuncio delle date del prossimo Showcase Antigua & Barbuda che si svolgerà dal 7 al 9 giugno 2023.