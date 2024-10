A&O debutta in Italia, Falcon: «Dopo Firenze occhi su Roma, Milano e Trieste»

Prosegue il piano di sviluppo di A&O Hostels, che a metà dicembre debutterà con una nuova struttura in Italia a Firenze, in zona Campo di Marte con quasi 500 posti letto in camere doppie, familiari e dormitori.

«L’Italia è per noi un mercato importante e guardiamo con interesse anche città come Trieste, Roma e Milano – ci ha raccontato Francesco Falcon, sales manager Italy and Spain del gruppo berlinese fondato nel 2000 da Oliver Winter che gestisce oltre 40 strutture in 11 Paesi – Siamo in continua evoluzione, oggi riceviamo sempre più famiglie e gruppi di adulti soprattutto nei periodi estivi, quindi non solo studenti. Il nostro è un modello hotel-ostello, con la forza della competitività del prezzo e la quota di mercato gruppi, che gestiamo anche con le agenzie di viaggi, vale un buon 40%».

All’estero, «dopo l’opening estivo a Brighton, con il Palace Pier, che è stato il secondo in Uk», ha specificato Falcon, A&O ha annunciato il suo ingresso nel mercato belga con l’apertura dell’Antwerpen Centraal, prevista l’1 novembre.

L’edificio, un tempo conosciuto come hotel economico Century Antwerp, sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, per un investimento di 4 milioni di euro entro l’inizio del 2025. Avrà 133 camere e 516 posti letto, con diverse soluzioni tra cui camere singole, doppie e familiari, dotate di letti matrimoniali e a castello.

A&O festeggerà il 25° anniversario nel 2025, e ha l’obiettivo di diventare la prima catena di ostelli in Europa a raggiungere la neutralità climatica entro quell’anno.

Nel 2023, più di 2,7 milioni di ospiti hanno scelto di soggiornare nelle strutture A&O. Con quasi tre milioni di pernottamenti registrati nella prima metà del 2024, la crescita dell’azienda continua a ritmo sostenuto. Oltre che in Italia, l’azienda punta a espandersi ulteriormente in città come Bruxelles, Londra, Manchester, Parigi, Madrid e Lisbona.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di A&O Hostels