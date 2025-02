a&o Hostels raddoppia in Italia: apertura a Firenze centro

Un nuovo ostello “tecnologico” apre a Firenze, si tratta della nuova struttura a&o Firenze Campo di Marte situato a 30 minuti a piedi da Piazza del Duomo, a dieci minuti dallo stadio Asics Firenze Marathon e vicino alla stazione di Santa Maria Novella.

L’ostello ha 119 camere e 466 posti letto, è la seconda struttura a&o Hostels in Italia dopo l’apertura di Venezia avvenuta nel 2017 e la numero 42 in Europa.

Caratteristiche del nuovo ostello, come di tutte le strutture del brand, l’uso di soluzioni tecnologiche che facilitano le operazioni di check in e out e il soggiorno dei clienti, come sette terminali per il self check-in, disponibili in 13 lingue per garantire un arrivo rapido e semplice; pulizia 24/7 di corridoi e lobby grazie a robot aspirapolvere e lavapavimenti industriali; stazioni di ricarica per veicoli elettrici e 40 posti auto nel parcheggio sotterraneo interno; forno a convezione centralizzato e programmato digitalmente per un servizio cena ottimizzato; mobile key tramite app a&o, utilizzabile come chiave digitale della stanza su richiesta; camere decorate con grafiche ispirate alle locandine di mostre e spettacoli fiorentini, realizzate grazie all’uso dell’intelligenza artificiale a partire da fotografie scattate in città.

La struttura è stata dotata di moderni sistemi di climatizzazione ad acqua, che garantiscono un controllo efficiente della temperatura nelle camere. Sul tetto dell’edificio a sei piani, un impianto fotovoltaico e solare termico produce energia elettrica e acqua calda, riducendo l’impatto ambientale.

Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels, ha dichiarato: «Firenze è una città dinamica e affascinante, con un’attrattiva che dura tutto l’anno. Vogliamo rendere la visita accessibile a tutti e, dopo un’ampia ristrutturazione, a&o Firenze Campo di Marte apre per offrire alloggi di qualità a prezzi vantaggiosi. Che si tratti di un viaggio di piacere, di una breve sosta o di una workation. Con la sua vasta offerta artistica e culturale, Firenze è una destinazione straordinaria».

Per il 2025, a&o, che celebra i suoi 25 anni di attività, ha previsto lo stanziamento di oltre 500 milioni di euro per l’ampliamento, la conversione e la modernizzazione delle proprie strutture in tutta Europa, poiché, come sottolinea Oliver Winter: «Il nostro focus rimane sulle città europee e sulle destinazioni attrattive tutto l’anno. I progetti in corso dimostrano il nostro impegno per un turismo accessibile e sostenibile».

Anche la nuova struttura fiorentina è frutto di una ristrutturazione di un ex edificio amministrativo di cui conserva la facciata degli anni ’60. Nel corso dell’anno, la grande lobby all’entrata sarà riprogettata dallo studio viennese Bmw Architektur & Design e il cortile interno sarà trasformato in uno spazio multifunzionale, con aree sportive e ricreative aperte anche ai residenti del quartiere.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio di a&o Hostels