a&o Hostels si espande a Manchester con due alberghi

a&o Hostels, la più grande catena di ostelli in Europa – con 30.000 posti letto in gestione – ha annunciato l’acquisizione, dai fondi di Ares Real Estate e EQ Group, di due strutture alberghiere in Portland Street e Dickinson Street, nel centro di Manchester.

I due edifici adiacenti, di quattro piani, con una superficie complessiva di 13.000 mq, erano in precedenza operativi tramite accordo di franchising con Accor, con i marchi ibis e Novotel, rispettivamente nelle fasce budget e midscale.

a&o Hostels avvierà a breve un programma di ristrutturazione, dal valore di 8,2 milioni di sterline, per trasformare i due immobili in una struttura con 1.218 posti letto distribuiti in 303 camere, suddivise tra camere private (30%), camere familiari (30%) e dormitori (40%). I lavori dovrebbero concludersi entro il primo trimestre del 2027, mantenendo comunque le strutture pienamente operative per tutta la durata dell’intervento.

Questa acquisizione rappresenta un’ulteriore conferma della strategia di crescita di a&o Hostels nei suoi mercati core, e rientra nel programma di investimento complessivo da 500 milioni di euro. La catena intende continuare a sfruttare le tendenze demografiche favorevoli che stanno alimentando l’espansione del settore ostelli, oggi sempre più visto come un asset maturo e di qualità istituzionale. Secondo le previsioni, il mercato europeo degli ostelli è destinato a crescere con un tasso medio (Cagr) del 5,8% tra il 2025 e il 2030, sostenuto dall’aumento del turismo inbound, dalla crescita dei viaggiatori attenti al budget e dai progressi tecnologici. Manchester, che attira ogni anno oltre 1,9 milioni di visitatori, diventa il quarto asset nel Regno Unito, portando a 44 il numero di strutture a livello europeo in 10 Paesi.