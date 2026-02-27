Apicella confermato ad di Welcome Travel Group

Avanti tutta, Adriano. Il cda di Welcome Travel Group – network partecipato da Alpitour e Costa Crociere – ha confermato il suo vertice per il prossimo triennio: l’amministratore delegato Adriano Apicella resterà in carica per il 2026-2029.

Molto stimato dai partner e acclamato dai “suoi”, il manager – napoletano di nascita e figlio della storica agenzia Vomero Travel – è stato nominato per la prima volta ad della rete nel gennaio del 2017. Quello che inizia ora è, di fatto, il suo quarto mandato.

Laureato in economia aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con un master alla Bocconi in amministrazione e controllo di gestione, ha fondato nell’ormai lontano 2004 la potente Welcome Travel Sud, fronda meridionale del network.

Frontman di popolose convention da Istanbul a Casablanca, negli anni ha lavorato di fino sul riposizionamento e la riorganizzazione del Gruppo e dei marchi Welcome e Geo (quest’ultimo entrato in casa Wtg nel 2021), promuovendo un’immagine più moderna e potenziando la brand awareness di rete.

Lo scorso novembre ha avviato una new wave: «Non vogliamo più crescere numericamente, ma aumentare il volume d’affari e il valore delle agenzie che già fanno parte del network», ha affermato Apicella nel giorno del debutto dell’era Synergy4Value.

Ad oggi Welcome Travel Group conta 2.636 punti vendita, di cui 1.295 sotto il cappello Welcome e 1.341 Geo.