Apre a Bologna l’Hotel Brun del Gruppo Monrif

Lapponia, la ricetta del kalakukko che fa gola a Babbo Natale La macchina – economica, nonché gastronomica – del Natale inizia a muoversi a ritmo spedito. La nostra rubrica gastroviaggiante Cook&Go vola per questo nel circolo polare artico: in Finlandia, per... The post Lapponia, la ricetta del kalakukko che fa gola a Babbo Natale first appeared on ViaggiOff.

La Milano delle case museo: due prestigiose new entry nel circuito Fai Palazzi cittadini, dimore signorili che raccontano saghe familiari, storie di nobili e imprenditori che spesso, oltre a stanze dove immergersi nella loro intimità d’antan e un’eredità culturale o economica, ci... The post La Milano delle case museo: due prestigiose new entry nel circuito Fai first appeared on ViaggiOff.

El Sol de Miró, la Spagna festeggia i 40 anni del logo del grande artista Un disegno astratto con un sole giallo, rosso e nero, una stella e le lettere della Spagna: è il logo che contraddistingue, non solo il turismo iberico, ma tutto il... The post El Sol de Miró, la Spagna festeggia i 40 anni del logo del grande artista first appeared on ViaggiOff.