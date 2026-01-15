Apre a Mauritius il lussuoso Constance Le Chaland

Un nuovo hotel a marchio Constance apre a Mauritius, pronto a entrare tra i nuovi punti di riferimento dell’hôtellerie di alta gamma dell’isola.

Il brand del lusso insieme ad Hospitality e Iko (Mauritius) Hotel Ltd annunciano la firma di un accordo per la gestione alberghiera della struttura del gruppo Currimjee situata a Le Chaland, lungo la costa sud-orientale di Mauritius cha da febbraio 2026 opererà con il nome Constance Le Chaland.

Questo accordo segna una tappa strategica per entrambe le realtà, unendo le solide radici mauriziane del Currimjee Group all’expertise di Constance Hospitality, riconosciuta a livello internazionale per un servizio autentico, personalizzato e di eccellenza, nonché per la sua capacità di interpretare il lusso nel pieno rispetto delle destinazioni che lo ospitano.

SANTUARIO NATURALE

Situato lungo una costa protetta e incontaminata, Constance Le Chaland è stato concepito come un autentico santuario naturale, dove architettura e paesaggio dialogano in perfetta armonia. Linee delicate, percorsi organici e viste spettacolari sull’oceano riflettono pienamente la filosofia “True by Nature” del brand: un lusso discreto, emozionale e profondamente connesso all’ambiente.

L’esperienza proposta dal resort segue il ritmo naturale della costa, offrendo un soggiorno intimo, rigenerante e immersivo. Per gli ospiti a disposizione 170 camere, suite e ville, una spiaggia privata, 8 ristoranti e bar, 2 piscine, di cui una a sfioro e una da 25 metri e una Spa con 7 spazi per trattamenti, incluse cabine singole, per coppie e postazioni all’aperto.

La parte gastronomica dell’offerta, in particolare, valorizza il terroir attraverso una cucina raffinata, elegante e attenta all’autenticità delle materie prime. Plus dell’offerta Vino & sommellerie, elementi distintivo di Constance Hotels & Resorts, con selezioni curate e momenti esclusivi all’interno della Constance Cellar.

Durante il soggiorno, focus sul benessere olistico, grazie a un approccio integrato tipico del brand che unisce sonno, movimento e nutrizione. La Constance Spa, guidata da professionisti esperti, trasforma il resort in un vero rifugio di equilibrio e serenità.

Constance Le Chaland affiancherà l’offerta di resort iconici come Constance Belle Mare Plage (Mauritius), Constance Moofushi (Maldive) e Constance Ephelia (Seychelles).

«Siamo onorati della fiducia che il Currimjee Group, attore di primo piano dell’economia mauriziana e portatore di valori affini ai nostri, ha riposto in noi – ha dichiarato Jean-Jacques Vallet, ceo di Constance Hospitality – Constance Le Chaland sarà un’aggiunta distintiva alla nostra collezione: un luogo dove la natura si percepisce intensamente, dove il tempo rallenta e dove è possibile riconnettersi, sostenuti dai nostri standard di servizio, dalla nostra cultura dell’eccellenza e dall’impegno True by Nature».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Constance