Apre Divinity, oasi gastronomica by Apreda al The Pantheon Iconic Rome Hotel

In una bella serata di primavera, sotto il cielo di Roma, ha inaugurato la sua stagione estiva il Divinity, oasi gastronomica nel cuore della città, posizionato sull’esclusivo rooftop di The Pantheon Iconic Rome hotel, 5 stelle nel centro di Roma, in via di Santa Chiara, dalla cui terrazza è possibile quasi “toccare” i tetti dei palazzi e delle chiese meravigliose che circondano l’hotel, situato proprio dietro al Pantheon – dal cui monumento dedicato alle divinità pagane prende il nome – che da qui si può ammirare con una prospettiva privilegiata.

Un party in cui il tema predominante è stato l’oro: il prezioso elemento, con il suo caratteristico colore, si ritrovava in ogni portata e in ogni drink dello speciale menù ideato per l’occasione dallo chef Luca Decembrino che, con la supervisione dello chef Francesco Apreda, guida Idylio by Apreda, ristorante stellato all’interno dell’hotel di cui lo spazio open Divinity è divenuto un autentico food lab dove la ricerca incontra l’estro creativo, il cibo diventa arte, l’innovazione culinaria è all’ordine del giorno e ben si sposa con i drink signature firmati dal bar manager Matteo Fatica.

The Pantheon Iconic Rome Hotel, parte di Autograph collection by Marriott, si distingue come tutte le realtà ricettive appartenenti a Pacini Group per il lusso dell’ospitalità abbinato alla ristorazione premium.

Il Gruppo oltre al cinque stelle di Roma, ha anche in portfolio The Venice Times, boutique hotel dove il design contemporaneo incontra l’atmosfera sofisticata della Serenissima. Due hotel posizionati in luoghi ricchi di storia, con grande personalità e grande cura dei dettagli.

Pacini Group si contraddistingue anche come interprete delle nuove tendenze della società e delle richieste del viaggiatore moderno, affiancando alle strutture luxury nuovi stili di accoglienza per offrire esperienze all’insegna del miglior comfort anche a chi preferisce la riservatezza di una casa all’hotel. A questi viaggiatori il Gruppo propone le sue Unica Suites & Apartments, eleganti residenze private a Roma e Milano per vivere la città in modo autentico e diretto.