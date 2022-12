Apre in Francia il resort Club Med Tignes

Club Med ha inaugurato il 2 dicembre il resort Club Med Tignes, situato nel cuore della stazione sciistica di Tignes, in Francia, frutto di 18 mesi di lavoro e di un investimento di quasi 130 milioni di euro, in partnership con Banque des Territoires.

Taglio del nastro del presidente di Club Med Henri Giscard D’Estaing. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Tignes Serge Revial, il senatore di Savoia Cédric Vial, il vice prefetto di Albertville Christophe Heriard, la direttrice regionale Auvergne-Rhône Alpes della Banque des Territoires Barbara Falk, il presidente Snmsf Éric Brèche, funzionari, partner, investitori, personalità e media.

L’apertura ufficiale del resort premium ai primi ospiti è avvenuta domenica 11 dicembre; ed è già stato registrato un tasso di occupazione superiore all’80% per le vacanze di fine 2022 e per il mese di gennaio.

Club Med Tignes, aperto sia per la stagione invernale che per quella estiva, ha una capacità di 430 camere; ha creato quasi 400 posti di lavoro diretti e più di 200 indiretti, e dispone anche di 338 camere per i dipendenti.

Situato nel cuore della Val Claret, è il ideale per vivere appieno l’esperienza della montagna. Vicino ai laghi di Chevril e Tignes, ma anche alle porte del Parco Nazionale della Vanoise, si trova a 2.100 metri di altitudine, offrendo un accesso diretto alle piste. Offrirà esperienze premium in inverno e in estate, adattate ad ogni stagione: sci, natura, sport e relax.

«Club Med è presente a Tignes sin dalle origini della stazione sciistica e, dopo due anni di assenza, siamo molto felici di mostrare il nostro attaccamento a questa stazione di fama internazionale con il nuovo resort, situato in una posizione eccezionale, a pochi passi dalla funivia Gran Motta – ha dichiarato Giscard D’Estaing – Club Med Tignes è in procinto di ottenere la certificazione Breeam a livello “Very Good”, rendendo questo nuovo resort l’unico nelle Alpi ad con un tale livello di certificazione e ne siamo molto fieri. Da questo inverno, la struttura ha una grande missione: offrire ai clienti la migliore esperienza in montagna e meravigliose vacanze all’insegna dello spirito libero».

Il nuovo Club Med Tignes vuole essere un punto di riferimento in termini di vacanze più rispettose della natura e dell’essere umano. Costruito su un ex parcheggio, il resort si inserisce perfettamente nel suo ambiente, grazie al lavoro svolto dall’architetto Jean-Philippe Nuel. L’edificio riprende gli elementi naturali della montagna, combinati con un design moderno, fornito da strutture in alluminio e vetrate. Una fusione di tradizione e modernità, che fa del nuovo Club Med Tignes uno dei più contemporanei delle Alpi.

La certificazione Breeam a livello “Very Good” è arrivata grazie a un approccio che privilegia le prestazioni ambientali, con l’implementazione di pannelli solari fotovoltaici sui balconi, l’installazione di pompe di calore e la scelta di coibentazioni innovative e responsabili. Per gestire e ottimizzare tutti i consumi energetici, il sistema Bms (Technical Building Management) contribuisce a rendere il Resort Tignes un’infrastruttura più controllata e meno energivora. Club Med punta anche ad ottenere la certificazione Green Globe per la gestione quotidiana del Club Med Tignes, già ottenuta dal 95% dei suoi resort nel mondo. Il programma Bye-Bye Plastic è stato lanciato anche qui. Inoltre, particolare cura viene posta nella selezione dei prodotti alimentari regionali – e stagionali, favorendo l’approvvigionamento a km 0, unito a una gestione ottimizzata dei buffet per ridurre lo spreco alimentare.

Per la proprietà di Tignes, l’operatore ha anche avviato un progetto paesaggistico per valorizzare e arricchire l’ecosistema locale. Intorno alla proprietà sono stati piantati alberi di specie autoctone (pino cembro, larice, betulla, ecc.).