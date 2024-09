Arabia Saudita, al via la campagna internazionale “This Land is Calling”

L’ente turistico nazionale dell’Arabia Saudita, Saudi Tourism Authority, lancia la sua nuova campagna internazionale “This Land is Calling”.

Lanciata nel Regno Unito, in Francia, in Italia, in Germania e negli Stati Uniti, “This Land is Calling” prende vita da una ricerca fatta sui visitatori e sulla loro percezione del Paese arabo: lo spettatore viene accompagnato in un tour affascinante attraverso il tempo e lo spazio. “This Land is Calling” vuole celebrare il patrimonio dell’Arabia Saudita, la sua rapida trasformazione in una dinamica meta globale e la calorosa accoglienza della gente.

La protagonista della campagna video (GUARDALA QUI) che parte piena di entusiasmo è una viaggiatrice solitaria che oltre a vivere il calore dell’accoglienza saudita, intraprende una misteriosa avventura attraverso le spettacolari destinazioni del Paese.

La campagna è stata realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa Betc e raggiungerà il pubblico attraverso un approccio multipiattaforma.

Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo e presidente del consiglio di amministrazione di Saudi Tourism Authority, ha commentato: «Siamo entusiasti di invitare il mondo a scoprire l’evoluzione dell’Arabia Saudita. Questa campagna è una celebrazione della nostra nazione, che unisce tradizioni secolari e modernità. Mentre lavoriamo per la Vision 2030 dell’Arabia Saudita, il nostro obiettivo è mettere in luce lo spirito innovativo del Regno, la sua ricchezza culturale e i paesaggi mozzafiato, e posizionarci come una delle principali destinazioni turistiche globali».