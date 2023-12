Arabia Saudita, la vision 2030 di scena a Milano

La Saudi Tourism Authority esibisce le sue credenziali a Milano promuovendo l’Arabia Saudita, la sua vision e il suo turismo, già in forte crescita in vista dell’Expo 2030. Aperto al turismo internazionale fin dal 2019, il Paese si prepara infatti a diventare la meta dei desideri e partecipa alla seconda edizione del roadshow di presentazione degli operatori del settore – presso lo spazio Listone Giordano Arena – per un’esperienza immersiva nella cultura, nelle tradizioni e nei luoghi.

L’Italia vanta collegamenti diretti con il Paese attraverso le compagnie Saudi arabian, Wizzair e, a breve, anche Ita Airways. Dal 2025 opererà sulle rotte verso l’Arabia anche Riyadh Air. Il visto è disponibile online, è valido per un anno con accessi multipli per 90 giorni.

Su visitsaudi.com le proposte di viaggio adatte a ogni esigenza: cultura e patrimonio, sole e mare, natura e avventura. Per un’esperienza complessiva del Paese il triangolo d’oro è l’itinerario da considerare. Riyadh, Alula, Jeddah sono i tre highlights del percorso. La capitale offre una prospettiva sulle architetture contemporanee, ma anche la possibilità di immergersi nella storia di Diriyah, rinomato quartiere patrimonio Unesco in cui ammirare i tradizionali edifici in mattoni e fango. Per gli svaghi serali accoglie visitatori e locali presso il Riyadh Boulevard.

Proseguendo sulle rotte del triangolo d’oro, il nord propone un’immersione nella natura del deserto roccioso di Tabuk da dove spostarsi verso Alula via terra. La città di Alula, meta e punto d’incontro di diverse vie carovaniere, permette di approfondire la storia con la presenza di importanti siti archeologici, tra cui Hegra a soli 22 km, in cui scoprire le testimonianze dell’antica civiltà dei Nabatei. Su experiencealula.com si potranno esplorare le attrazioni offerte dal territorio, fra cui i gruppi rocciosi come Elephant Rock. Per chi ama esperienze adrenaliniche sarà possibile programmare escursioni in bici dall’Alula bike hub o provare la zip line.

Da Jeddah, città sito Unesco, si può fare una tappa spirituale a Medina con un treno ad alta velocità. Jeddah, la sposa del Mar Rosso, è invece la destinazione ideale per chi desidera fuggire verso una storica città portuale che offre fantastici resort e siti magici.

Per gli amanti della barriera corallina e del totale relax è già partito il The Red Sea Project che prevede di trasformare 90 isolette del Mar Rosso in un complesso lussuoso di resort in cui unire anche sostenibilità ed accessibilità. Due voli settimanali da Riyadh e da Jeddah permettono di raggiungere la destinazione.